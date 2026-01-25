Este lunes se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con la herramienta definitiva para conocer si tenemos que coger el paraguas antes de salir de casa

Cuando nos vamos a salir de casa, siempre nos queda la duda de si vamos a necesitar el paraguas. Pues en Lidl tienen la herramienta definitiva para conocer si tenemos que coger el paraguas antes de salir de casa o no. Un pequeño dispositivo por menos de 10 euros, con lo que mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de una estación meteorológica inalámbrica, que nos da cuenta de la humedad interior y exterior; y cuenta con un sensor exterior con 100 metros de alcance (en campo abierto).

Estación meteorólogica inaámbrica. / Lidl

Esta estación meteorológica que venden en Lidl te proporciona todos los datos importantes de un vistazo, desde la temperatura interior y exterior hasta la humedad, pasando por una previsión meteorológica precisa y las fases lunares actuales. Gracias al alcance de 100 metros del sensor exterior y a funciones prácticas como la alarma de heladas y las horas de salida del sol, estará siempre perfectamente informado.

Entre sus características, ofrece una previsión meteorológica mediante símbolos fáciles de entender, también tiene los valores de presión atmosférica de las últimas 12 horas, así como las horas de salida y puesta del sol.

También indica las fases lunares y tiene una práctica iluminación breve, además de indicar lafecha y tener dos funciones de alarma con función de repetición.

Asimismo, tiene un calendario seleccionable en siete idiomas, alarma de temperatura y heladas, zona horaria ajustable y fácil asignación de datos mediante la denominación de los sensores en la estación base (máximo 5 caracteres por sensor).

Se pueden conectar hasta 3 sensores y se puede ccolocar de pie o montar en la pared. Incluye un sensor exterior y pilas alcalinas de larga duración.

Al servicio del hogar

Esta maravilla de la tecnología al servicio del hogar, tiene un precio en Lidl de 12,99 euros, pero como estamos en rebjas, tiene un descuento del 23 por ciento y se queda en 9,99 euros.