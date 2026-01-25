Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros

Si quieres renovar las toallas de la casa este es el momento indicado porque en Lidl tiene las toallas más baratas del mercado, que están disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros. Mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.

Se trata de unas toallas de 70 por 140 centímetros, ideales para cualquier situación, de algodón puro, suaves y voluminosas, que además son fáciles de cuidar, muy absorbentes y resistentes.

Toallas de baño. / Lidl

Estas toallas están disponibles en color beige, gris, menta y rosa, perfectas para combinar con el resto de tu cuarto de baño.

Pero no solo eso, es que en Lidl destacan que con estas toallas "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África", porque estas toallas son de algodón puro y secado rápido y ligero.

Precio

Unas toallas que en cualquier tienda pueden alcanzar los 10 euros en Lidl ya parten de un reducido precio de 3,99 euros pero es que como son rebajas, tienen un descuento del 12 por ciento, con lo que se quedan en 3,49 euros.