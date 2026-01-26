Aterriza en 24 horas en Lidl el juego de sábanas suaves y resistentes al frío que van a volar por su espectacular precio y no necesita planchado

Vestir una cama requiere mucho sentido estético y gusto personal. Y con razón, ya que es un espacio en el que recuperamos energías. Por eso, tu cuerpo y tu mente deben sentirse lo mejor posible en él.

Una buena enredadera pasa por unas buenas sábanas. Pero también por accesorios de cama que aporten comodidad y diseño. Lidl, Zara Home o Maisons du Monde ofrecen diferentes productos, perfectos para sentirse lo mejor posible. Las empresas aportan elementos esenciales para que puedas dormir y descansar sin preocupaciones. En Lidl, en particular, puedes encontrar varios modelos de sábanas.

Entre ellos, un modelo de la marca Livarno Home, fabricado en algodón y poliéster, que destaca por su delicada textura. Lidl ofrece otros modelos de sábanas de la misma marca. La marca alemana ha puesto a la venta un juego de sábanas transpirables que también son muy fáciles de lavar. Están compuestas por un 75 % de algodón sostenible de origen africano y un 25 % de poliéster.

Para su fabricación se ha utilizado hilo de densidad 94 y se han respetado las condiciones de trabajo, creando espacios seguros y respetuosos con el medio ambiente. Este es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. El pack vendido por Lidl incluye 1 sábana y 2 fundas de almohada. Estas últimas miden respectivamente 240 x 220 cm y 2 x 50 x 75 cm. Cabe destacar que se trata de prendas antiencogimiento. No obstante, hay que tener cuidado al lavarlas.

De hecho, se pueden lavar a máquina a una temperatura máxima de 60 °C y sin lejía. También se pueden secar en secadora a una temperatura máxima de 110 °C. Se deben planchar a una temperatura media de 150 °C. Si desea adquirir este pack vendido por Lidl, debe saber que hay 4 modelos disponibles. A saber: azul, gris, con estampado floral y con motivo cachemira reversible. Si desea adquirirlo, deberá gastar la suma de 24,99 euros. Una cosa es segura: en esta época de frío, es muy importante contar con los elementos adecuados para la ropa de cama. Si desea comprar otro juego, sepa que Lidl tiene otros productos que se adaptarán a su dormitorio.

Lidl ha puesto a la venta otro juego 100 % algodón que incluye: 1 funda nórdica y 2 fundas de almohada. La densidad del hilo utilizado es de 142. Y la pieza principal tiene unas medidas equivalentes a 240 x 220 cm. No necesita planchado, ya que conserva su forma después del lavado. Este producto no encoge. El juego de cama de Lidl también está disponible en tres modelos: azul, verde y con un estampado a rayas reversible. Su precio es de 24,99 euros.

Lidl ha diseñado otro modelo 100% algodón. Pero en esta ocasión, la densidad del hilo utilizado es de 205, lo que aporta más suavidad y delicadeza a las piezas que componen el conjunto. Las dos fundas de almohada miden 50 x 75 cm. También disponen de un sistema de ajuste con solapa. La funda nórdica mide 240 x 220 cm y se ajusta con una cremallera. Al igual que los conjuntos presentados anteriormente, está disponible en rosa, gris claro, gris oscuro y azul petróleo. Su precio es de 29,99 euros.