Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la máquina de coser con la que ahorrarás mucho dinero en arreglos y que cuesta menos de 100 euros

Tanto si te gusta la costura como si quieres ahorrar dinero en arreglos de ropa, necesitas una máquina de coser en casa. Sin embargo, una buena máquina de coser cuesta mucho dinero. Pero no te preocupes, porque en Lidl tienen una máquina de coser por menos de 100 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con una de ellas.

Se tata de una máquina de coser de la prestigiosa marca Singer, de brazo libre con 23 programas de costura con varias puntadas utilitarias, incluyendo ojales en 4 pasos, puntadas elásticas y puntadas decorativas.

Máquina de coser. / Lidl

Al tener brazo libre podrás coser piezas cerradas como mangas, perneras de pantalón; y tiene cortahilos en la parte superior de la máquina. Además, la elevación extra alta del prensatelas ofrece mucho espacio debajo del prensatelas para telas voluminosas.

Puedes coser hacia atrás presionando una palanca y el soporte horizontal del carrete de hilo asegura un desenrollado óptimo del hilo al coser.

Además, cuenta con una mesa extensible con caja de accesorios y puedes hacer el cambio de prensatelas en segundos gracias al sistema de encaje a presión.

Asimismo, tiene dos ruedas de ajuste para la selección de puntadas y el ajuste de la longitud de la puntada; y puedes coser botones con la puntada en zigzag para coser botones de 2 y 4 agujeros.

Por último, tiene asa de transporte para llevar la máquina de coser.

Impresionante descuento

Esta máquina de coser, dada su calidad, tiene un precio de 329 euros, pero en las rebajas de Lidl tiene un impresionante descuento del 69 por ciento, con lo que se queda en solo 99,99 euros. Sin duda es una gran oportunidad.