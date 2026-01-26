Mañana martes (27.01) se esperan colas kilométricas en Lidl por la venta de un martillo perforador por menos de 30 euros

Desde hoy lunes el supermercado Lidl ha puesto a la venta sus nuevas ofertas para esta semana. Se trata de un momento clave en el que decenas de consumidores aprovechan su compra semanal para recargar el carro pero también para comprar algún tipo de maneja de esos que hacen nuestro día a día más fácil. Y si hay algo (con todo el respeto del robot de cocina) que suele funcionar en Lidl eso es, sin duda, el martillo perforador que en este caso se vende por menos de 30 euros lo que, según los consumidores, supone un gran ahorro frente al precio habitual de este tipo de herramientas técnicas muy profesionales.

En este caso el martillo sirve para perforar y atornillar y se vende por un precio de 29,99 por lo que no llega a los 30 euros y está muy lejos de los 50 euros que te suelen pedir por este tipo de herramientas que siempre está bien tener en casa.

La opinión de los consumidores

Para saber si el martillo es bueno o no lo es basta darse una vuelta por los foros de internet para ver si realmente sirve para lo que promete y si la diferencia de precio que hay con respecto a otros martillos de la competencia no hace que sea mucho menos “atractivo”. Perder un poco el precio no tiene porqué significar perder en calidad.

Para obtener una opinión objetiva basta con preguntarle a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google que resume perfectamente todas las opiniones que se vierten en internet sobre un tema. En este caso y hablando en todo momento sobre los martillos perforadores Parkside que se comercializan en todas las tiendas de Lidl de todo el país (y en toda Europa al ser esta una marca que tiene presencia en casi todos los países de la Unión), la IA asegura que “estos martillos son muy bien valorados por los consumidores sobre todo por su excelente relación calidad precio”. De hecho los señala como ideales para el “uso doméstico” pero también para el bricolaje a nivel usuario y “reformas puntuales”. Los modelos más destacados son los inalámbricos que son aquellos que, como su propio nombre indica, no requieren cables y, por lo tanto, son mucho más cómodos.

En definitiva, son robustos y funcionales pero están recomendados para pequeñas chapuzas en casa. Evidentemente los profesionales necesitarán otros de una gama un poco superior y que cumplan mejores expectativas.