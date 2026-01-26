Mañana martes (27.01) se esperan colas kilométricas en Lidl por la venta de un martillo perforador por menos de 30 euros
Uno de los "más buscados" en todos los hogares (con permiso del robot de cocina)
Desde hoy lunes el supermercado Lidl ha puesto a la venta sus nuevas ofertas para esta semana. Se trata de un momento clave en el que decenas de consumidores aprovechan su compra semanal para recargar el carro pero también para comprar algún tipo de maneja de esos que hacen nuestro día a día más fácil. Y si hay algo (con todo el respeto del robot de cocina) que suele funcionar en Lidl eso es, sin duda, el martillo perforador que en este caso se vende por menos de 30 euros lo que, según los consumidores, supone un gran ahorro frente al precio habitual de este tipo de herramientas técnicas muy profesionales.
En este caso el martillo sirve para perforar y atornillar y se vende por un precio de 29,99 por lo que no llega a los 30 euros y está muy lejos de los 50 euros que te suelen pedir por este tipo de herramientas que siempre está bien tener en casa.
La opinión de los consumidores
Para saber si el martillo es bueno o no lo es basta darse una vuelta por los foros de internet para ver si realmente sirve para lo que promete y si la diferencia de precio que hay con respecto a otros martillos de la competencia no hace que sea mucho menos “atractivo”. Perder un poco el precio no tiene porqué significar perder en calidad.
Para obtener una opinión objetiva basta con preguntarle a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google que resume perfectamente todas las opiniones que se vierten en internet sobre un tema. En este caso y hablando en todo momento sobre los martillos perforadores Parkside que se comercializan en todas las tiendas de Lidl de todo el país (y en toda Europa al ser esta una marca que tiene presencia en casi todos los países de la Unión), la IA asegura que “estos martillos son muy bien valorados por los consumidores sobre todo por su excelente relación calidad precio”. De hecho los señala como ideales para el “uso doméstico” pero también para el bricolaje a nivel usuario y “reformas puntuales”. Los modelos más destacados son los inalámbricos que son aquellos que, como su propio nombre indica, no requieren cables y, por lo tanto, son mucho más cómodos.
En definitiva, son robustos y funcionales pero están recomendados para pequeñas chapuzas en casa. Evidentemente los profesionales necesitarán otros de una gama un poco superior y que cumplan mejores expectativas.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”