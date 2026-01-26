Este miércoles se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con el edredón que podrás usar todo el año por solo 39,99 euros

Siempre es un buen momento para renovar la ropa de cama. Pues en Aldi tienen la solución con el edredón que podrás utilizar durante todo el año por solo 39,99 euros. Este miércoles se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con uno de ellos.

Se trata de un edredón cuatro estaciones doble que incluye dos edredones de diferente grosor que están unidos mediante botones de clip.

Edredón / Aldi

De este modo, en invierno utilizarás el edredón completo para disfrutar al máximo del calor que ofrece, mientras que en primavera y otoño puedes usar solo la parte más gruesa, que será más que suficiente para protegerte del frío.

Y en verano solo necesitarás la parte más fina, que será el equilibrio perfecto en esta época del año.

El edredón tiene unas medidas de 240 por 220 centímetros, perfecto para una cama de matrimonio. Además, tiene un elegante diseño que combina con todo.

Disponibilidad

Eso sí, solo estará disponible en Aldi a partir de este miércoles por 39,99 euros.