Nervios en Lidl por conseguir, antes de que se agote, la nueva bandeja de bambú en escalera para servir

Lidl ha sorprendido en la pasada Navidad. La cadena sabe que esta época del año es un momento estratégico. De hecho, la empresa ha destacado una selección de objetos diseñados para embellecer la mesa y facilitar la organización en la cocina. La llegada de este nuevo accesorio doméstico confirma esta dinámica. Además, es probable que provoque un auténtico furor.

Lidl ofrece regularmente artículos de almacenamiento o presentación que combinan estética y utilidad. Esta temporada, el producto que llama la atención se presenta como un accesorio ideal para la cocina y la mesa.

Se trata de una bandeja de dos pisos de la marca Ernesto. Esta bandeja se creó para crear una bonita presentación en las comidas festivas. LIDL también destaca este accesorio por su practicidad, su diseño y su precio especialmente atractivo.

Esta bandeja está fabricada en madera de haya natural. Se trata de un material que le confiere un aspecto cálido y elegante. Su estructura de dos niveles permite realzar los postres o platos elaborados, pero también otras preparaciones previstas para una cena en familia o con amigos. La cadena Lidl también destaca un elemento importante: el descuento aplicado a este producto. La bandeja tiene un precio reducido. Una novedad que atrae tanto a los clientes preocupados por su presupuesto como a aquellos que buscan un artículo de calidad para recibir a sus seres queridos.

Esta bandeja de varios pisos Ernesto vendida por la marca tiene varias ventajas prácticas. La estructura se apoya en cuatro puntos para garantizar una buena estabilidad. Las dos bandejas rectangulares que se incluyen con el soporte son de porcelana blanca.

Su superficie lisa y sus bordes ligeramente elevados permiten presentar los alimentos de forma limpia y cuidada. Lidl afirma también que estas bandejas se pueden lavar en el lavavajillas y son resistentes al calor. Como habrás comprendido, esto supone una gran ventaja para el uso diario. Además, el diseño plegable del soporte también facilita su almacenamiento. Una vez plegado, el accesorio se puede guardar fácilmente en un mueble, una estantería o un cajón.

La altura es de unos 37 cm. Esto ofrece suficiente espacio para una presentación generosa, sin dejar de ser fácil de manejar. El bambú utilizado para la estructura tiene un acabado marrón liso, fácil de mantener y agradable al tacto. La bandeja que ofrece Lidl tiene unas dimensiones precisas. Cada plato mide aproximadamente 21 x 15 cm y pesa 330 g, mientras que el soporte pesa alrededor de 350 g. Esta bandeja de dos niveles se vende a un precio de 7,99 euros, frente a los 12,99 euros que costaba anteriormente.

La cadena también añade una garantía de tres años. Una vez más, esto supone un argumento realmente importante para los clientes que desean un accesorio duradero. Hay que darse prisa si se quiere comprar este producto, ya que está a punto de agotarse.