Las bajas temperaturas hacen que anoraks, plumas, abrigos y demás prendas cálidas sigan copando las calles de las ciudades para hacer frente al frío y la lluvia. Con las rebajas de enero aún dando algunas alegrías gracias a los suculentos descuentos que muchas tiendas siguen ofreciendo, es el momento perfecto para llevarte a casa esa falda con la que soñabas pero que en temporada tenía un precio prohibitivo o esas botas de ensueño que ahora tienen un apetecible descuento.

Y es que si de algo sirven estas rebajas es para hacer ese fondo de armario que, cuando estamos en temporada, puede ser más complicado por los elevados precios que pueden alcanzar algunas prendas. Véase abrigos, cazadoras, bolsos vestidos y demás accesorios.

Si hay un rey en esto de las rebajas de enero ese es el gigante Inditex. La cadena gallega con tiendas como Stradivarius, Bershka, Oysho y su archiconocida Zara son algunos de los estableciemientos predilectos y de los que antes suelen arrasar cuando empieza la temporada de descuentos.

Descuentos del 20%, 30% y hasta del 60% hacen que en muchos casos, nos lancemos a llenar el carrito y cuando vamos a pagar nos llevamos la desagradable sorpresa de que más de la mitad de las prendas que habíamos guardado ya no están disponibles.

Zara revienta los precios con la bomber de lino definitiva: de casi 90 euros a algo más de 35 / Zara

Por ello, si estás leyendo esta información estás de suerte, sobre todo si llevas semanas a la caza del abrigo perfecto para este invierno. Y es que mañana se esperan largas colas en Zara para hacerse con un imprescindible en tu armario con un descuento increíble.

Un básico de entretiempo

Aunque aún tenemos algo de invierno por delante, ya hay quien está pensando en el entretiempo y las rebajas de invierno son un buen momento para renovar esos básicos, ideales de cara a la primavera y sus temperaturas más suaves.

En este caso, Zara sorprende con sus últimos y espectaculares descuentos, ya que el buque insignia del gigante textil Inditex ha lanzado una bomber confeccionada en hilatura con mezcla de lino y con viscosa. Cuello redondo y manga larga acabada en puño, detalle de pliegues, cierre frontal con botones y lo mejor, a un precio irrepetible, solo 35, 98 euros. Un descuento del 60%, ya que antes la prenda podía adquirirse por 89,95.