Lefties es una de las tiendas del grupo textil Inditex que más éxito tiene entre todos los públicos. Sus variadas colecciones y sus asequibles precios son parte de su esencia y lo que la ha convertido en una de las predilectas por los clientes.

Sus colaboraciones con conocidas marcas deportivas hacen que se puedan conseguir a precio de ganga desde zapatillas, a camisetas, calcetines o ropa de entrenamiento. Una gran ventaja que hace que, en pocas horas, las tallas vuelen del stock en tienda y online.

Esta vez se trata de una de sus alianzas habituales con la marca deportiva kelme, lo que ha hecho que la web de la tienda se ha haya llenado de zapatillas de deporte a un precio de risa. Por solo 35, 99 euros podrán ser tuyas gran variedad de este tipo de calzado. Una opción versátil, cómoda y a un precio más que competitivo. En este caso se trata de un calzado tipo zapatilla deportiva para hombre, disponible en varios colores, pieza decorativa en lateral, combinación de colores y materiales en corte, cierre mediante cordones y suela dentada a contraste.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lefties para hacerse con su nueva colección: una esperada colaboración con una conocida marca deportiva / Lefties

Marca veterana

Kelme es una marca española fabricante de calzado, ropa deportiva y otros productos relacionados con el deporte con sede central en Elche, Alicante, y almacén logístico en Ribarroja del Turia, Valencia.

Kelme nació en 1963 de la mano de los hermanos Vicente y Francisco Cañizares Riquelme, que utilizaron su segundo apellido para dar nombre a la compañía. Su logotipo está representado por una huella.

Tiene una fuerte proyección internacional, contando con oficinas y almacenes en Europa (Alemania, Benelux, Italia, Chipre y España); en América (Estados Unidos, Panamá, Chile, Argentina y Brasil), y en otros estados como Moldavia, Japón, Rusia y Bielorrusia.

En 1980 se creó el equipo ciclista Kelme, que estuvo dirigido por José Quiles hasta 2004, cuando se hizo cargo del mismo el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Llegó a convertirse en el conjunto decano del pelotón internacional y sus éxitos deportivos fueron numerosos.

Los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 supusieron un gran escaparate para la marca, ya que durante este acontecimiento fue proveedor oficial del Equipo Olímpico Español.