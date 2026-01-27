Mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con el revolucionario electrodoméstico que seca y plancha la ropa en muy poco tiempo y cuesta menos de 50 euros
Trabaja con la ropa de una forma mucho más suave que las secadoras y las planchas
Si hay una labor de casa que gusta muy poco, esa es la plancha. Pues en Lidl tienen un revolucionario electrodoméstico que seca y plancha la ropa en muy poco tiempo y cuesta menos de 50 euros. Mañana se formarán colas kilométricas en Lid para hacerse con uno de ellos.
Se trata de la Cleanmaxx planchadora de camisas de 1.800 watios de potencia. Este electrodoméstico trabaja con la ropa de una forma mucho más suave que las secadoras y las planchas; y tiene un diseño funcional que ahorra espacio.
Y es que con este innovador electrodoméstico, planchar se convierte en un juego de niños. Este planchador automático de camisas y blusas alisa y seca tu ropa suavemente y casi sin arrugas en una sola operación.
De este modo, ahórrate el tedioso planchado de horas y disfruta de camisas, blusas y camisetas perfectamente cuidadas. Simplemente colócala, ajusta el temporizador y el planchador hará el resto por ti, para un resultado siempre impecable.
Este electrodoméstico es adecuado para camisas, blusas, camisetas y jerséis aptos para secadora, y es de fácil manejo y montaje. Además, sirve para casi todas las tallas de ropa.
Rebajas
Pero lo mejor es su precio, ya que esta planchadora de camisas tiene un precio de 99,99 euros, pero como son rebajas en Lidl, se queda en 49,99 euros, es decir, a la mitad de su precio.
