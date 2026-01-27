Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con este revolucionario dispositivo que dejará tus ventanas como nuevas

Limpiar las ventanas supone todo un engorro, pero yo no lo será nunca más con el revolucionario dispositivo que venden en Lidl y que dejará tus ventanas como nuevas, además, no lo encontrarás más barato en ningún otro sitio. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata del aspirador de ventana Dry and Clean, que permite una aspiración sin rayas ni goteo y sirve para la limpieza de todas las superficies lisas, no solo ventanas, sino también espejos, azulejos o mamparas de ducha.

Aspirador de ventana. / Lidl

Tiene una gran autonomía, hasta 35 minutos, lo que vendría siendo unos 100 metros cuadrados, con una sola carga de batería que se consigue gracias a la inteligente función de espera automática.

Además, también se puede utilizar en posición inclinada, horizontal y por encima de la cabeza. Asimismo, es fácil de limpiar gracias a la abertura extragrande del depósito.

Rebajas

Este revolucionario dispositivo tiene un precio de venta de 44,99 euros, pero en Lidl estamos en rebajas y lo encontrarás todavía más barato, por solo 42,99 euros.