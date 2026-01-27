Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con este revolucionario dispositivo que dejará tus ventanas como nuevas
No lo encontrarás más barato en ningún otro sitio
Limpiar las ventanas supone todo un engorro, pero yo no lo será nunca más con el revolucionario dispositivo que venden en Lidl y que dejará tus ventanas como nuevas, además, no lo encontrarás más barato en ningún otro sitio. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.
Se trata del aspirador de ventana Dry and Clean, que permite una aspiración sin rayas ni goteo y sirve para la limpieza de todas las superficies lisas, no solo ventanas, sino también espejos, azulejos o mamparas de ducha.
Tiene una gran autonomía, hasta 35 minutos, lo que vendría siendo unos 100 metros cuadrados, con una sola carga de batería que se consigue gracias a la inteligente función de espera automática.
Además, también se puede utilizar en posición inclinada, horizontal y por encima de la cabeza. Asimismo, es fácil de limpiar gracias a la abertura extragrande del depósito.
Rebajas
Este revolucionario dispositivo tiene un precio de venta de 44,99 euros, pero en Lidl estamos en rebajas y lo encontrarás todavía más barato, por solo 42,99 euros.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- La canguesa Cristina Vega deja su acta de diputada tras aprobar una oposición nacional: 'Esta etapa ha significado mucho
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- Conmoción en Tineo y en la hostelería asturiana: fallece de forma repentina José Manuel, 'Manel', Arias García, alma de Casa Emburria
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores