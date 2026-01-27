Este miércoles se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la planta con la que mejorará la calidad del aire de tu casa por solo 3,99 euros

Tener plantas en casa tiene muchos beneficios, y hay una en concreto que tendrán en Aldi este martes que mejorará la calidadl del aire de tu casa y solo te costará 3,99 euros. Se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con una de ellas.

Se trata de la begonia, una planta que estará disponible en cinco colores distintos y que tiene la propiedad de mejorar la calidad del aire al absorber toxinas y liberar oxígeno.

Begonia. / Aldi

Además, también reduce el estrés y embellece los espacios interiores con su colorido follaje. Las begonias son unas plantas versátiles, fáciles de cuidar, y se cree también que aportan buena energía, creatividad y un ambiente de paz y prosperidad.

En concreto, la begonia que se vende este miércoles en Aldi tiene un diámetro de catorce centímetros y una altura de entre 27 y 35 centímetros. Asimismo, se indica que necesita un riego moderado y semisombra.

Cinco variedades

Todo esto, por solo 3,99 euros, y como tiene cinco variedades distintas, podrás hacerte con todas si lo deseas.