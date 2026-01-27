Ryanair deja a sus clientes desconcertados al recomendarles que no viajen con esta prenda de ropa puesta

La compañía aérea Ryanair siempre llama la atención, ya sea por las declaraciones del máximo responsable de la empresa o por polémicas de diversa índole. Y ahora lo ha vuelto a hacer dejando a sus clientes desconcertados al recomendarles que no viajen con esta prenda de ropa puesta.

Así lo ha expresado la compañía a través de un vídeo en sus redes sociales donde pide a sus clientes que no utilicen pantalones vaqueros. Unas declaraciones que han vuelto a encender la polémica, ya que muchos de sus seguidores han querido saber qué tiene de malo llevar pantalones vaqueros en el vuelo.

Al respecto, desde la compañía contestaron que "qué tienen de bueno", sin ofrecer mayores explicaciones.

Y a pesar de que no se explica mucho más, muchos piensan que esto puede estar relacionado con lo incómodos que son los pantalones vaqueros, más cuando se tiene que estar sentado en un vuelo durante varias horas. Verdaderamente, los pantalones vaqueros no son la mejor prenda para tomar un vuelo, siempre se ha recomendado el uso de prendas de vestir mucho más cómodas, como bien puede ser un pantalón jogger o de chandal.

Comodidad

Y es que la comodidad no tiene por qué estar en contra de la elegancia, ya que se pueden conseguir unos muy buenos looks en el vuelo usando prendas de vestir cómodas.