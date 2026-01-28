Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cafetera que revolucionará tus desayunos: a mitad de precio, con apagado automático y de esta conocida marca
Este será tu imprescindible para empezar cada mañana
Los amantes del café están de enhorabuena. Si justo estás pensando en hacerte con una nueva cafetera Lidl te lo pone más fácil que nunca con la oferta que acaba de anunciar en su tienda online. Y es que la cadena de supermercados alemana revienta los precios con una opción que es tanto funcional como económica. Además, avalada por una marca de confianza como Philips.
En esta ocasión se trata de la cafetera Daily 750W. Un modelo práctico, ideal para estar en cualquier rincón de tu cocina. Con un diseño sencillo, este nuevo aliado de tus desayunos cuenta con indicador de nivel de agua, para facilitar el llenado y es perfecta para preparar de 2 a 7 tazas.
En cuanto su potencia, la cafetera cuenta con una potencia de 750 W y capacidad del depósito de agua de 0,6 litros.
Aroma-Twister
Entre sus novedades, destaca su sistema aroma twister. Una característica que hace circular el café para un sabor óptimo y conservando todas sus propiedades. Aunque sin duda, es su increíble precio lo que hará que vuele de los establecimientos y también de la tienda online de Lidl. Y es que este nuevo complemento para tus desayunos puede ser tuyo por solo 19,99, antes 39,99 euros.
De hecho, en la propia tienda online de Lidl anuncian a sus clientes que el artículo, que por ahora no está disponible, podrá comprarse próximamente, por lo que si no quieren quedarse sin él los interesados tienen la opción de dejar su correo electrónico y recibir una notificación cuando la cafetera vuelva a estara la venta.
Características
- Gracias al sistema antigoteo, puedes servirte una taza de café en cualquier momento
- El interruptor de encendido LED indica que la cafetera está encendida
- Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil
- Apagado automático después de 30 minutos para mayor seguridad y menor consumo de energía
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo