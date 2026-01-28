Los amantes del café están de enhorabuena. Si justo estás pensando en hacerte con una nueva cafetera Lidl te lo pone más fácil que nunca con la oferta que acaba de anunciar en su tienda online. Y es que la cadena de supermercados alemana revienta los precios con una opción que es tanto funcional como económica. Además, avalada por una marca de confianza como Philips.

En esta ocasión se trata de la cafetera Daily 750W. Un modelo práctico, ideal para estar en cualquier rincón de tu cocina. Con un diseño sencillo, este nuevo aliado de tus desayunos cuenta con indicador de nivel de agua, para facilitar el llenado y es perfecta para preparar de 2 a 7 tazas.

En cuanto su potencia, la cafetera cuenta con una potencia de 750 W y capacidad del depósito de agua de 0,6 litros.

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cafetera que revolucionará tus desayunos: a mitad de precio, con apagado automático y de esta conocida marca / Lidl

Aroma-Twister

Entre sus novedades, destaca su sistema aroma twister. Una característica que hace circular el café para un sabor óptimo y conservando todas sus propiedades. Aunque sin duda, es su increíble precio lo que hará que vuele de los establecimientos y también de la tienda online de Lidl. Y es que este nuevo complemento para tus desayunos puede ser tuyo por solo 19,99, antes 39,99 euros.

De hecho, en la propia tienda online de Lidl anuncian a sus clientes que el artículo, que por ahora no está disponible, podrá comprarse próximamente, por lo que si no quieren quedarse sin él los interesados tienen la opción de dejar su correo electrónico y recibir una notificación cuando la cafetera vuelva a estara la venta.

Características