Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares inalámbricos de los que todo el mundo habla: 3 horas de autonomía y menos de 10 euros
Date prisa porque quedan pocas unidades
F. L.
Si eres de los que no sale de casa sin sus auriculares, no perdona una clase de gym sin música en los oídos o no puede perderse el último capítulo de su true crime favorito mientras cocina o va a trabajar, Lidl tiene la mejor opción para que satisfagas tu vena melómana sin sacrificar tu bolsillo.
Y es que la cadena de supermercados alemana vende a través de su tienda online los auriculares definitivos. Con altavoz de botón Bluetooth® True Wireless, son la mejor opción para llevar a cualquier sitio.
Además, si eres de los que agota la batería de este tipo de dispositivos, con estos auriculares no tendrás problema, ya que tienen hasta 3 horas de autonomía de reproducción.
Disponible en 2 colores, blanco y negro, este último ya está agotado online y el blanco promete agotarse en horas, ya que, tal y como avisan en la propia web de Lidl, se están vendiendo rápidamente, por lo que recomiendan darse prisa, ya que quedan pocas unidades.
Y es que si están volando del stock de la cadena de supermercados alemana es en parte por su atractivo precio: solo 9,99 euros. La mejor alternativa para llevar tu música a todas partes sin dejarte el bolsillo en ello.
Supermercados de origen alemán
Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.