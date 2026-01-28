Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el vestido de cáñamo que es tendencia y que solo cuesta 4,99 euros
Tiene un descuento del 66 por ciento
El cáñamo es tendencia es moda, por eso no te puedes perder el vestido de este tejido que venden en Lidl y que solo cuesta 4,99 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.
Se trata de un vestido de cáñamo con cuell kent, con una tela ligera y fresca gracias a la fibra de cáñamo natural con la que está hecho.
Este vestido que venden en Lidl tiene mangas remangables con puños abotonados, además de contar con bolsillos laterales.
Tiene un cintura con pinzas ligeramente fruncida, un parche decorativo y puños elásticos.
Además, se puede lavar a máquina, máximo a 40 grados y secar máximo a 150 grados. Eso sí, no se puede utilizar secadora ni lavar en seco.
Tallas
El vestido está disponible en tallas de la 38 a la 48, y tiene un precio de 14,99 euros, pero en Lidl están en rebajas y tiene un descuent del 66 por ciento, con lo que se queda en solo 4,99 euros.
