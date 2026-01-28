La nueva herramienta de IA que funciona como un "secretario virtual": rechaza llamadas spam en tu móvil sin necesidad de descolgar

Imagínate tener una especie de "secretario virtual", que filtra las llamadas desconocidas, pide identificarse a todo aquel que quiere comunicarse contigo y que reduce el molesto spam. No hace falta imaginarse todo eso, porque ya es una realidad, gracias a la IA. Eso sí, este avance queda restringido para usuarios de Apple.

La nueva función forma parte de iOS 26, la actualización más reciente del sistema operativo de Apple, lanzado a finales del pasado año. Por lo que para utilizarla es necesario tener actualizado el dispositivo. Este "secretario virtual" ha despertado un gran interés en un momento en el que las llamadas spam están disparadas y los intentos de estafa se han multiplicado.

¿Cómo se activa?

Según describe la propia página de Apple, los pasos para evaluar o silenciar las llamadas de números desconocidos son los siguientes:

Ve a Ajustes y toca Apps. Toca Teléfono o FaceTime. Elige cómo gestionar las llamadas entrantes de los números de teléfono que no están guardados en tus contactos.

App Teléfono: desplázate hasta Filtra las llamadas de números desconocidos y, a continuación, selecciona Nunca, Solicitar motivo de la llamada o Silenciar. Nunca significa que las llamadas de números no guardados suenan como cualquier otra; Solicitar motivo de la llamada significa que estas llamadas se filtran (se pregunta a quien llama por qué lo hace, antes incluso de que suene el teléfono); y Silenciar silencia automáticamente estas llamadas y las envía al buzón de voz.

FaceTime: toca para activar Silenciar números desconocidos. Las llamadas de números desconocidos se silencian y se envían al buzón de voz.

María González Falcó

¿Cómo se filtran las llamadas?

Ve a Ajustes y toca Apps. Toca Teléfono o FaceTime. Desplázate hacia abajo, hasta Filtrado de llamadas, y activa Números desconocidos. Las llamadas perdidas y los mensajes de voz de números desconocidos se trasladan a la lista Números desconocidos. Si quieres ver la lista de números desconocidos en la app Teléfono o en FaceTime, toca el botón Filtrar y luego toca Números Desconocidos. En la app Teléfono, aparece en la pestaña Recientes de la vista Clásica y en la pestaña Llamadas de la vista Unificada.

¿Cómo se silencian las llamadas no deseadas?

Ve a Ajustes y toca Apps. Toca Teléfono o FaceTime. Desplázate hacia abajo, hasta Filtrado de llamadas, y activa el filtro de llamadas no deseadas.

App Teléfono: toca para activar Llamada no deseada. Las llamadas identificadas como no deseadas o como fraude por tu operador de telefonía se silencian, se envían al buzón de voz y se trasladan a la lista Llamadas no deseadas.

FaceTime: toca para activar las llamadas no deseadas en FaceTime. Las llamadas identificadas como no deseadas o como fraude se silencian y se mueven a la lista Llamadas no deseadas.