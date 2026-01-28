Este viernes se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con el pijama de mujer más barato del mercado: disponible en tres colores por solo 8,99 euros

Con este frío, no hay nada mejor que ponerse un calentito pijama para dormir. Pues en Aldi tienes el pijama de mujer más barato del mercado. Está disponible en tres colores y por solo 8,99 euros.

Pijama de mujer. / Aldi

Se trata de un pijama que es 100% algodón, con cintura elástica y cuello redondo o de pico. También tienes la opción de penera abierta o con puño.

Está disponible en tallas de la S a la L y en tres colores, como son el beige, el azul y el rosa.

Pijama. / Lidl

Ideal

Este pijama ideal para el invierno tiene un precio de 9,99 euros, pero en las rebajas de Aldi tiene un descuento del 10 por ciento, con lo que se queda en 8,99 euos, una oferta que no podrás dejar pasar.