Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano que te facilitará la vida en la cocina: mezcla y tritura por menos de 7 euros

El supermercado de origen alemán revienta los precios en la web con este nuevo aliado para tu cocina

F. L.

Si eres de los que disfrutan de una saludable crema de verduras o eres un cocinitas que se atreve a haceserse su propio hummus, Lidl llega con una oferta que promete revolucionar el día a día en tu cocina. Se trata de una batidora de mano de 350 W que promete mezclar y triturar con solo un botón.

Disponible en tres colores: gris, verde y rosa pastel, este pequeño electrodoméstico cuenta además con un diseño especial de su pie mezclador, lo que hace que te puedas despedir de las incómodas salpicaduras. Y si lo que buscas es potencia, cuenta con un botón de turbo para una potente mezcla por impulsos.

Otro de sus puntos fuertes es su mango ergonómico y brazo de batidora desmontable, además, incluye cuchilla de acero inoxidable de alta calidad, e instrucciones de uso. Pero las ventajas de este producto no acaban aquí. Su precio es lo que la hace realmente imprescindible: solo 6,99 euros, antes 7,99 euros.

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.

