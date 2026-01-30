Colas kilométricas desde mañana en Lidl para conseguir los recipientes para especias que están reventando Instagram: renueva tu cocina por menos de 4 euros
No te quedes sin este accesorio imprescindible en tu cocina
F. L.
Instagram está plagado de vídeos en las que las influencers comparten sus adquiciones para renovar menaje, utensilios de cocina y pequeños electrodomésticos. Todo con el objetivo de lucir lo más aesthetic posible.
Y uno de esos imprescindibles suelen ser los especieros. Pequeños botes de vidrio o plástico que pueden no solo ayudarte a ordenar orégano, albahaca o ajo en polvo, también pueden darle una nueva estética a tu cocina.
Pero, en muchas ocasiones, estos accesorios pueden irse algo de precio y es entonces cuando grandes superficies asiáticas de venta online ofrecen muchas opciones que te permiten adquirir este básico culinario a un buen precio.
Si no eres muy fan de este tipo de plataformas por los largos plazos de entrega que en ocasiones pueden acarrear, no te preocupes porque Lidl llega para facilitarte la vida con una opción bonita, funcional y sobre todo, económica.
Práctico y al mejor precio
Por solo 3,99 euros, Lidl te ofrece la posibilidad de hacerte con este básico culinario, ahora, con un 27% de descuento. Así, podrás llevarte a casa 2 soportes para 6 recipientes cada uno.12 recipientes para especias y 2 soportes. Todos con capacidad de 130 mililitros cada uno.
En cuanto a sus medidas, sus pequeñas dimensiones, de aproximadamente. 5 x 10 cm, cada recipiente y de 33,3 x 7,4 x 1,7 cm cada soporte, hacen que sean muy fáciles de ubicar en tu cocina ya que apenas ocupan espacio y pueden quedar bien prácticamente en cualquier rincón de tu cocina.
