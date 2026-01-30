Rosas, azules, verdes, grises, en tonos pastel o con los colores de tu equipo de fútbol... la fiebre por las botellas térmicas Stanley sigue en auge. Su diseño práctico y funcional, con pajita y asa lo han convertido en el accesorio imprescindible de toda celebrity que se precie.

De hecho, han sido varias la influencer que, tras pasearlo en su día a día, al ir al súper o al salir del gimnasio, han acabado convirtiendo a estos termos en una especie de objeto de deseo, incluso, en un artículo de coleccionista.

Y es que cada vez es más habitual ver en Tik Tok o Instagram a jóvenes presumiendo de la amplia colección de Stanleys que atesoran.

Personalizables, en forma de taza térmica para llevar a tus escapadas o en formato termo clásico. La versatilidad de este recipiente lo ha convertido en un imprescindible en la vida de las famosas e influencers que parece que no salen de casa sin él.

Ahora, si eres de los que aún no tiene el suyo puedes hacerte con uno gracias a Lefties. La tienda del Grupo Inditex se ha lanzado a la moda del termo viral con su propia versión del archiconocido Stanley. Lo mejor es que te ofrece aislamiento térmico para mantener tus bebidas frías o calientes, capacidad de más de un litro y un precio imbatible. 15,99 euros.

Disponible en tres colores: beige, azul y verde. Esta alternativa a los famoso termos Stanley ha llegado para quedarse y agotarse en minutos.

Colas en Lefties desde mañana para conseguir el termo que es un clon de los Stanley: más de un litro de capacidad, de acero inoxidable y por menos de 16 euros / Lefties

Botella termo de acero inoxidable con asa de agarre. Cuenta con tapa aislante, con tapón y pajita del mismo tono.

Tienda del Grupo Inditex

Fundada en 1999, su centro logístico se encuentra en Tordera, Barcelona, España, operando internacionalmente desde 2014.

Actualmente cuenta con una red de 170 tiendas en 8 países. Con frecuencia es conocida como la cadena low cost de Inditex.

