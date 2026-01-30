Colas en Lidl para hacerse con el mueblo zapatero para la entrada más barato del mercado: hasta 16 pares

En su catálogo, Lidl ha puesto a la venta una estantería para zapatos de tela de la marca Livarno Home. Se trata de un sencillo mueble de almacenamiento, diseñado especialmente para organizar los zapatos.

Tenga en cuenta que también se puede utilizar para guardar otros objetos. De forma rectangular, está fabricado con un cuerpo de acero, y tejido 100 % poliéster. Además, se entrega con una cubierta frontal. Esta última se puede enrollar en la parte superior. Se puede utilizar para proteger los zapatos de la humedad y el polvo. Esta estantería de Lidl se entrega con 4 puntos de apoyo estables.

Este zapatero uenta con 16 compartimentos con capacidad para el mismo número de pares de zapatos. Este producto puede soportar un máximo de 1 kg por sección. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el mueble mide 84 x 66 x 35 cm de largo, ancho y profundidad.

Pesa 2,8 kg. Es de color gris y tiene una garantía de 3 años. Antes costaba 27,99 euros. Ahora lo puedes encontrar por 21,99 euros. Una muy buena oferta. Lidl también ha presentado otro mueble de almacenamiento para ordenar tu ropa, accesorios y zapatos. De forma rectangular, cuenta con barras de acero inoxidable muy resistentes y un tejido 100 % poliéster. Se ajusta en la parte delantera gracias a un sistema de cremallera integral que protege su contenido. Mide 100 x 174 x 46 cm de ancho, alto y profundidad, y pesa 2,7 kg.

Se coloca en el suelo y cuenta con 6 puntos de apoyo estables. No obstante, Lidl recomienda fijarlo bien a la pared para evitar que se vuelque accidentalmente. Esta estantería se entrega con 2 estantes grandes y 5 estantes pequeños.

Cada uno de ellos tiene una capacidad máxima de 3 kg. Asimismo, el producto de Lidl incluye una barra para colgar perchas con una capacidad máxima de 4 kg. De color gris claro, tiene una garantía de 3 años y se vende al precio de 19,99 euros. Como siempre, la empresa ofrece productos a precios muy asequibles. Además, este nuevo mueble le permitirá mantener su hogar siempre ordenado y organizado. Es el producto ideal para amueblar su vestidor. En su catálogo, Lidl también ha puesto a la venta otra estantería para zapatos apilable y extensible de la marca Livarno Home. Se trata de un modelo de diseño abierto y rectangular que cuenta con dos niveles de soporte.

Fabricado íntegramente con tubos de acero cromado, este producto de la marca alemana cuenta con tornillos metálicos. Además, sus extremos inferior y superior están provistos de protecciones de EVA.

Este producto tiene capacidad para 10 pares de zapatos. Sin embargo, se pueden apilar para maximizar la capacidad de almacenamiento. Mide entre 64 cm y 118 cm de ancho, 36,5 cm de alto y 22,5 cm de profundidad.

Noticias relacionadas

Además, este modelo soporta una carga máxima de 4 kg por nivel. Al igual que otros productos, este artículo está disponible a un precio muy reducido. De hecho, Lidl ha decidido ponerlo a la venta por 12,99 euros.