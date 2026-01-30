Si quieres renovar tu cubertería o simplemente te estás quedando corto de este esencial del menaje, estás de suerte porque gracias a Lidl podrás hacerte con un completo juego de cubiertos.

Y es que la cadena de supermercados alemana llega dispuesta a reventar los precios con un set de cubiertos de 16 piezas de acero inoxidable de alta calidad. Cucharitas de café, tenedores, cuchillos y cucharas conforman este juego ideal para 4 personas.

Además, entre sus vventajasdestaca que son aptos para lavavajillas y su increíble precio: solo 8,99 euros. Un 30% de descuento, ya que antes estaban a la venta por 12,99.

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos más instagrameable: 16 piezas por menos de 9 euros / Lidl

Disponible en tres colores, dorado, oro rosa y negro, este producto se encuentra agotado en la tienda online de Lidl, pero si buscas bien, seguro que en algún establecimiento físico de la cadena alemana puedes encontrar los tuyos.

La cubertería más instagrameable

Características

Para máx. 4 personas

Compuesto por 4 tenedores, 4 cuchillos, 4 cucharas y 4 cucharillas

Puede lavarse en el lavavajillas

De acero inoxidable de alta calidad (420 (13/0): cuchillos, 430 (18/0): tenedores, cucharas y cucharillas)

16 piezas

Incluye instrucciones de mantenimiento

Producto conforme con la norma EN ISO8442-2

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.