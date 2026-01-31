Colas en Ikea para conseguir la percha para secar la ropa que arrasa entre los jóvenes: "He pagado 1 euro por algo de 200"

En su catálogo, Ikea ofrece productos a cada cual más innovador. Y lo menos que podemos decir es que algunos de ellos consiguen mantener la atención de los clientes. Ikea facilita la vida a sus clientes Ikea ha puesto a la venta un colgador SLIBB con pinzas. Es un producto que lo tiene todo a su favor, y una vez comprado, no podrás pasar sin él. Es un práctico accesorio para guardar, organizar y proteger la ropa. Ha sido diseñado con una estructura rectangular fabricada en plástico polipropileno de alta resistencia con al menos un 20% de contenido reciclado, y cuenta con una protección especial contra los rayos UV para que puedas utilizarlo para colgar prendas en el exterior. Así no tendrás que buscar un hueco en tu casa.

Este producto es ideal para secar la ropa al aire libre. Este producto de Ikea tiene 8 pinzas circulares con dientes ondulados para evitar que la ropa resbale. También está disponible en verde y tiene un anclaje superior para sujetarlo cómodamente a un armario o tendedero. Para su mantenimiento, basta con limpiarlo con un paño.

Una percha muy práctica Con una valoración de 4,4 estrellas sobre 5, este es un producto de la firma sueca que ha conquistado a los clientes. Además, han podido encontrar esta percha con 8 pinzas a un precio muy bajo. Sólo cuesta 0,99 euros. Mientras tanto, han dicho lo siguiente sobre este artículo de Ikea: "Genial para los calcetines", "Ideal para colgar calcetines", "Muy bonito para mis bufandas y cinturones suaves, y no muy grueso, me gusta mucho", "Entonces, no uso esta percha para los pantalones. La uso para colgar mis bufandas, guantes, diademas y sombreros. Es superpráctico. Y en un abrir y cerrar de ojos veo lo que quiero. En lugar de pasarme largos minutos rebuscando en los cajones y haciendo un desastre".

El catálogo de Ikea también incluye una percha individual SPRUTTIG. Esta discreta percha está fabricada con un 20% de polipropileno reciclado. Este producto se puede utilizar en habitaciones húmedas, como cuartos de baño, y es perfecto para guardar faldas, camisas y pantalones tanto en el armario como en las perchas de la puerta. Cada unidad mide 39 cm de ancho y dispone de un gancho superior para introducir y extraer la prenda de forma rápida y sencilla. Un producto que no debe perderse Dispone además de una base ondulada para evitar que ciertas prendas se deslicen. También se han incorporado dos soportes adicionales para camisetas de tirantes. Este producto se vende en paquetes de 10 unidades. Disponibles en negro, estas perchas han recibido el elogio unánime de los clientes de Ikea. Les han dado una muy buena puntuación de 4,7 sobre 5 estrellas.

Al igual que con la percha anterior, no necesitará gastar demasiado dinero para comprar una. Y con razón: el set cuesta sólo 3,50 €, un precio muy asequible para varias perchas. Si quieres estos productos, puedes encontrarlos en la web de Ikea. O en tiendas físicas.