Colas kilométricas en el Lidl para descubrir la nueva sección de jardinería: un ramo de tulipanes por menos de 2 euros

Lidl tiene de todo en accesorios de jardinería. Herramientas para mover la tierra, fundas para proteger las plantas de la lluvia y el viento, cestos, cepillos, mangueras de riego... Pero lo que muchos clientes desconocen es que este gigante de los supermercados también vende flores. Desde mañana, y como novedad en todas sus tiendas físicas, Lidl vende ramos de tulipanes desde 1,99 euros.

Su precio, como todo lo que suele ofrecer la firma, es casi regalado. El importe medio en floristerías de toda España de los tulipanes es de 3 y 4 euros por unidad, por lo que un ramo pequeño o mediano (10-15 tulipanes) cuesta entre 25 y 35 euros. Lidl vende ramos de unos 6 tulipanes por solo 1,99 euros. En otras tiendas su precio es de 2,49 euros o 2,99. En cualquier caso, los puedes conseguir por menos de 3 euros.

Los hay disponibles en un montón de colores diferentes: rosa, amarillo, naranja, blanco... La promoción comenzó el pasado viernes y estará vigente "hasta que se terminen existencias". Se pueden comprar en el supermercado de tu localidad o a través de la página web del Lidl.

"Van a volar"

Son muchas las influencers, amantes de los tulipanes, que ya se han hecho con estos ramos tan coloridos. Soraya @deco_sor avisa de que "van a volar". "Por estas fechas, Lidl vende ramos de tulipanes por solo 2,49 euros en un montón de colores", cuenta en su cuenta de Instagram a través de un vídeo, en el que explica consejos para que los tulipanes duren más tiempo.

Consejos para que duren más

"Corta el tallo en diagonal para que absorba mejor el agua y en un jarrón con agua muy fría echa una cucharadita de azúcar y una moneda de cinco céntimos. El cobre hace que no se generen tantas bacterias. Por último, no te olvides de cambiarles el agua y de repetir este proceso. Yo lo hago un día sí y un día no", detalla.