Colas kilométricas en Aldi para hacerte con los auriculares inalámbricos recargables más buscados del mercado: 60 horas de autonomía y un clon de alta gama

Si eres de los que no sale de casa sin sus auriculares, no perdona una clase de gym sin música en los oídos o no puede perderse el último capítulo de su true crime favorito mientras cocina o va a trabajar, Lidl tiene la mejor opción para que satisfagas tu vena melómana sin sacrificar tu bolsillo.

Y es que la cadena de supermercados alemana vende a través de su tienda online los auriculares definitivos.

Además, si eres de los que agota la batería de este tipo de dispositivos, con estos auriculares no tendrás problema, ya que tienen hasta 60 horas de autonomía de reproducción.

Colas kilométricas en Aldi para conseguir los auriculares inalámbricos recargables más buscados del mercado: menos de 20 euros y un clon de alta gama / Aldi

Disponible en 2 colores, negro y azul, debes darte prisa para no quedarte sin ellos.

Y es que si están volando del stock de la cadena de supermercados alemana es en parte por su atractivo precio: solo 19,99 euros. La mejor alternativa para llevar tu música a todas partes sin dejarte el bolsillo en ello.

Aldi, supermercados de origen alemán

Aldi, también estilizado como ALDI, es una cadena de supermercados de descuento de origen alemán. La primera tienda fue abierta en Essen por los hermanos Karl y Theo Albrecht en 1946, partiendo de un antiguo negocio familiar, y desde 1962 funciona bajo la marca actual (acrónimo de Albrecht-Diskont). En la actualidad opera más de 10 000 establecimientos en 18 países, lo que le convierte en el grupo líder del sector minorista de Alemania y en uno de los más importantes a nivel global. La empresa está dividida desde 1966 en dos filiales, Aldi Nord y Aldi Süd, que se reparten el mercado alemán e internacional.