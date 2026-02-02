Colas kilométricas en Starbucks para hacerse con el vaso más viral: "En la reventa están pidiendo mucho dinero por él"

Starbucks tiene el vaso más viral que todo el mundo quiere, y por eso este lunes se formaron colas kilométricas en todos los establecimientos que tienen en España para hacerse con esta promoción que solo estaba disponible para los clientes más fieles: "En la reventa están pidiendo mucho dinero por él".

Y es que este lunes, 2 de febrero, Starbuck lanzaba en España su vaso "bearista", un vaso con forma de oso que inicialmente solo se vendió en Estados Unidos, pero causó un verdadero furor, haciéndose viral casi al instante. Y como era una edición tan limitada, pronto su precio subió como la espuma en la reventa.

Dado el interés que despertó su "bearista", la empresa de cafeterías decididó hacer un lanzamiento mundial de este vaso, tocando en España este lunes 2 de febrero.

Eso sí, no todo el mundo podía hacerse con el vaso, sino que había que estar dado de alta en la aplicación Starbucks Rewards para hacerse con este vaso que salía a la venta a 40 euros.

Unidades limitadas

Eso sí, las unidades también eran limitadas, así que a pesar de las colas que se formaron en los Starbucks, no todo el mundo pudo hacerse con su "bearista".