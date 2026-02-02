Colas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado que puede alcanzar hasta los 25 kilómetros por hora

El mercado de las bicicletas eléctricas sigue creciendo. Tanto en ciudad como en carretera o montaña, este vehículo sigue ganado nuevos adeptos por su comodidad, autonomía y duración en la batería. Lidl lo sabe y ha querido brindad a sus clientes una de las mejores opciones para desplazarse por el pueblo o la ciudad.

Y es que con la bicicleta eléctrica CRIVIT Classic superarás todas las aventuras del día a día: ya sea de camino al trabajo, de compras o a una cita con amigos. Equipada con componentes de marca de alta calidad y un diseño clásico, la bicicleta eléctrica CRIVIT Classic llamará la atención allá donde vayas. La potente batería se encuentra en la tija del sillín y se puede extraer fácilmente para cargarla. La bicicleta eléctrica CRIVIT Classic está equipada con un sensor de velocidad. El motor de buje trasero integrado, con hasta 40 Nm, es una auténtica potencia. Tres niveles de asistencia al pedaleo garantizan una experiencia de conducción perfecta: ECO, TOUR y RACE. Además, la función Boost proporciona brevemente (máx. 20 segundos) toda la potencia en cualquier situación de conducción. Puedes cambiar entre los niveles de asistencia a través de la pantalla CRIVIT en el manillar, sin necesidad de quitar las manos del manillar. Con luces, portabultos integrado, timbre y guardabarros, y un peso total de tan solo aprox. 24 kg, estarás perfectamente equipado para cualquier viaje.

Uno de los elementos clave de este modelo es su batería con celdas LG, integrada de forma discreta en la tija del sillín y fácilmente extraíble para su recarga. Con una potencia de 355 Wh, una tensión de 36 V y una capacidad de 10 Ah, permite alcanzar una velocidad máxima asistida de aproximadamente 25 km/h, en línea con la normativa europea para bicicletas eléctricas. El tiempo de carga completa es de unas 5,5 horas gracias a un cargador de 2 A, lo que facilita su uso cotidiano.

En cuanto al equipamiento, Lidl apuesta por una bicicleta claramente orientada a la practicidad. Incorpora un portabultos trasero de alta calidad de la marca AtranVelo, con sistema de clic y una capacidad de carga de hasta 25 kilogramos, ideal para transportar compras o bolsas de trabajo. A esto se suman guardabarros delantero y trasero, timbre y pata de cabra, elementos que refuerzan su carácter urbano y funcional. El modelo está diseñado para usuarios con una altura comprendida entre los 160 y los 190 centímetros. Cuenta con ruedas de 27,5 pulgadas y un cuadro de 50 centímetros, dimensiones que buscan ofrecer una conducción estable y cómoda. El peso total de la bicicleta es de aproximadamente 24 kilogramos.

En términos de carga, la bicicleta admite un peso máximo del usuario de 96 kilogramos, incluyendo el equipaje, y un peso total admisible de 120 kilogramos, lo que la sitúa dentro de los estándares habituales del segmento. Con esta propuesta, Lidl amplía su oferta en el ámbito de la movilidad eléctrica, acercando una bicicleta urbana bien equipada a un público que busca una alternativa sostenible y práctica para los desplazamientos diarios.

Y por último, otra gran noticia. Esta bicicleta eléctrica está actualmente a la venta por un precio de 849,99 euros. Una cifra bastante reducida y asequible, comparada contras bicicletas urbanas que hay actualmente en el mercado.