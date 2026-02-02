Colas en Lidl para hacerse con esta freidora de aire de tamaño XL que cuesta menos de 60 euros: una rebaja del 57 por ciento sobre su precio recomendado

Las freidoras de aire se han convertido en el eletrodoméstico imprescindible en nuestras cocinas, pero en su mayoría suelen ser de pequeño tamaño y no se puede hacer mucha comida a la vez. Pues en Lidl tienen una freidora de aire de tamaño XL que cuesta menos de 60 euros, ya que tiene una rebaja del 57 por ciento sobre su precio recomendado. Se formarán colas en Lidl para hacerse con una de ellas.

Se trata de una freidora de aire de la marca Moulinex que tiene una enorme capacidad, concretamente de 4,6 litros y una potencia de 1.550 watios.

Freidora de aire / Lidl

Además, cuenta con ajustes de temperatura preciso de 80 a 200 grados y un temporizador de 60 minutos con señal acústica y apagado automático.

Tal y como se muestra en los folletos de Lidl, esta freidora estará disponible en las tiendas desde este lunes y hasta el sábado, así que no habrá demasiado tiempo para hacerse con una de ellas.

Lidl

Eso sí, ten en cuenta que su precio recomendado es de 139,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 57 por ciento, con lo que se queda en los 59,99 euros.