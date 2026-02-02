Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lefties para conseguir la colección deportiva que estiliza la figura: ideal para yoga o pilates y clon de esta marca de alta gama

El yoga y el pilates parecen estar más de moda que nunca. Con los aesthetics del momento marcados en redes sociales por la tendencia del "princess pilates", esas prendas en tonos pastel inspiradas en el mundo del ballet parecen estar viviendo un momento dorado.

Con el afán de los cuidados y el universo dedicado al healthy y al bienestar más que en boga, las tiendas dedicadas a las prendas deportivas están haciendo su particular "agosto". Tiendas como Oysho, del grupo Inditex han entrado desde hace años a competir con marcas como Prozis, a precios algo más asequibles. La última en sumarse a esta tendencia ha sido Lefties, también del grupo textil gallego y que desde hace algunas temporadas ha empezado a sacar colaboraciones de prendas deportivas con marcas de renombre del sector como Umbro, Hummel, Kappa o Kelme.

Ahora, Lefties ha sacado nueva colección, esta vez inspirada en el mundo del yoga y el pilates para que te mantengas en forma sin perder el estilo.

Tops con aberturas, leggins flare, calentadores y camisetas cruzadas, al más puro estilo de una clase de ballet, son algunas de las prendas estrella de esta apuesta de la tienda del grupo gallego por llegar a todos los públicos.

Barre, pilates y yoga sin perder el estilo

Tejidos fluidos que favorecen el movimiento, tops y leggins que se ajustan a la figura y la estilizan al tiempo que acompañan cada paso que das, son algunas de las apuestas de Lefties para la vuelta a la rutina y a tus clases de barre, yoga o pilates.

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lefties para conseguir la colección deportiva que estiliza la figura: ideal para yoga o pilates y un clon de esta marca de alta gama / Lefties

Disponible en varios colores, las prendas van de la talla XS a la L, con un precio más que apetecible: Desde 9,99 euros para que renueves tu armario cuidando de tu bolsillo. Y es que estas prendas no tienen nada que envidiar a las de marcas más caras como born living yoga, con leggins a partir de 54 euros.

Tienda del Grupo Inditex

Fundada en 1999, su centro logístico se encuentra en Tordera, Barcelona, España, operando internacionalmente desde 2014. Actualmente, cuenta con una red de 170 tiendas en 8 países. Con frecuencia es conocida como la cadena low cost de Inditex.

En octubre de 2023 inauguró una tienda de 6 plantas en Valencia, situada en un emblemático edificio de la capital, haciendo esquina entre la calle Colón y el paseo peatonal de Ruzafa. Este antiguo edificio fue creado para ser tienda del mítico comercio valenciano Lanas Aragón, luego acogió a la cadena británica Marks and Spencer y posteriormente fue otra de las que El Corte Inglés tenía en la capital del Turia).