Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el saco de dormir perfecto para tus escapadas: menos de 10 euros y apto para temperaturas bajo cero

El complemento ideal para sacar el máximo partido a tu aventura

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el saco de dormir perfecto para tus escapadas: menos de 10 euros y apto para temperaturas bajo cero

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el saco de dormir perfecto para tus escapadas: menos de 10 euros y apto para temperaturas bajo cero

F. L.

Los fans acérrimos de la montaña están más que de suerte porque Lidl llega dispuesto a que renueves tus aliados de escapada con el saco definitivo, ideal para temperaturas bajo cero. Y es que muchas veces, encontrar uno de estos instrumentos que aúnen buen precio y funcionalidad no suele ser fácil, por ello, debes aprovechar la última oferta de la cadena alemana para hacerte con este imprescindible.

Disponible en 2 colores, el saco de dormir puedes encontrarlo también en 2 tamaños, el tipo gris aprox. 19 x A 19 x 38 cm y el verde: aprox. 20 x 20 x 41 cm.

Pero lo mejor es su precio, solo 9,99 euros, con un 16% de descuento.

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el saco de dormir perfecto para tus escapadas: menos de 10 euros y apto para temperaturas bajo cero

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el saco de dormir perfecto para tus escapadas: menos de 10 euros y apto para temperaturas bajo cero / Lidl

Saco para dormir

Características

  • Temperatura probada según ISO 23537-1: Temperatura de confort +12 °C, temperatura límite +8 °C, temperatura extrema –4 °C
  • gris:
  • Saco de dormir tipo momia con capucha contorneada, cordón y tope
  • Corte tipo momia para un mejor rendimiento de aislamiento gracias a su forma ceñida al cuerpo
  • verde:
  • Corte tipo manta para mayor libertad de movimiento para una posición de sueño relajada
  • Se puede usar abierto como manta

Noticias relacionadas y más

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  2. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  3. Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
  4. El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
  5. Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
  6. Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
  7. El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
  8. La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí

La Hermandad de los Estudiantes defiende al Arzobispo por las críticas a su discurso sobre la inmigración: "Estamos orgullosos de tan buen pastor"

La Hermandad de los Estudiantes defiende al Arzobispo por las críticas a su discurso sobre la inmigración: "Estamos orgullosos de tan buen pastor"

Multas de 200 euros por no tener en cuenta este elemento de seguridad: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos

Multas de 200 euros por no tener en cuenta este elemento de seguridad: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos

Habla otra paciente del HUCA con riesgo de cáncer de mama: "Los retrasos empezaron en el verano de 2024"

Habla otra paciente del HUCA con riesgo de cáncer de mama: "Los retrasos empezaron en el verano de 2024"

Corvera impulsa el reciclaje orgánico con una nueva campaña de compostaje doméstico de la mano de Cogersa

Corvera impulsa el reciclaje orgánico con una nueva campaña de compostaje doméstico de la mano de Cogersa

Si las juntas de los azulejos se te resisten, con estos dos ingredientes estarán siempre como nuevas: respeta el color con resultados increíbles

Si las juntas de los azulejos se te resisten, con estos dos ingredientes estarán siempre como nuevas: respeta el color con resultados increíbles

La descomunal cascada que ruge bajo la cueva de la Santina de Covadonga cada vez que hay deshielo: "Parece IA"

La descomunal cascada que ruge bajo la cueva de la Santina de Covadonga cada vez que hay deshielo: "Parece IA"

Semana clave para la plantilla de Mina Miura en Ibias: han cobrado una nómina y el tiempo corre para cobrar las otras pendientes

Semana clave para la plantilla de Mina Miura en Ibias: han cobrado una nómina y el tiempo corre para cobrar las otras pendientes

Colas en Lidl para hacerse con esta freidora de aire de tamaño XL que cuesta menos de 60 euros: una rebaja del 57 por ciento sobre su precio recomendado

Colas en Lidl para hacerse con esta freidora de aire de tamaño XL que cuesta menos de 60 euros: una rebaja del 57 por ciento sobre su precio recomendado
Tracking Pixel Contents