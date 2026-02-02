Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el saco de dormir perfecto para tus escapadas: menos de 10 euros y apto para temperaturas bajo cero
El complemento ideal para sacar el máximo partido a tu aventura
F. L.
Los fans acérrimos de la montaña están más que de suerte porque Lidl llega dispuesto a que renueves tus aliados de escapada con el saco definitivo, ideal para temperaturas bajo cero. Y es que muchas veces, encontrar uno de estos instrumentos que aúnen buen precio y funcionalidad no suele ser fácil, por ello, debes aprovechar la última oferta de la cadena alemana para hacerte con este imprescindible.
Disponible en 2 colores, el saco de dormir puedes encontrarlo también en 2 tamaños, el tipo gris aprox. 19 x A 19 x 38 cm y el verde: aprox. 20 x 20 x 41 cm.
Pero lo mejor es su precio, solo 9,99 euros, con un 16% de descuento.
Saco para dormir
Características
- Temperatura probada según ISO 23537-1: Temperatura de confort +12 °C, temperatura límite +8 °C, temperatura extrema –4 °C
- gris:
- Saco de dormir tipo momia con capucha contorneada, cordón y tope
- Corte tipo momia para un mejor rendimiento de aislamiento gracias a su forma ceñida al cuerpo
- verde:
- Corte tipo manta para mayor libertad de movimiento para una posición de sueño relajada
- Se puede usar abierto como manta
Supermercados de origen alemán
Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí