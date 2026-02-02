Los fans acérrimos de la montaña están más que de suerte porque Lidl llega dispuesto a que renueves tus aliados de escapada con el saco definitivo, ideal para temperaturas bajo cero. Y es que muchas veces, encontrar uno de estos instrumentos que aúnen buen precio y funcionalidad no suele ser fácil, por ello, debes aprovechar la última oferta de la cadena alemana para hacerte con este imprescindible.

Disponible en 2 colores, el saco de dormir puedes encontrarlo también en 2 tamaños, el tipo gris aprox. 19 x A 19 x 38 cm y el verde: aprox. 20 x 20 x 41 cm.

Pero lo mejor es su precio, solo 9,99 euros, con un 16% de descuento.

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el saco de dormir perfecto para tus escapadas: menos de 10 euros y apto para temperaturas bajo cero / Lidl

Saco para dormir

Características

Temperatura probada según ISO 23537-1: Temperatura de confort +12 °C, temperatura límite +8 °C, temperatura extrema –4 °C

gris :

: Saco de dormir tipo momia con capucha contorneada, cordón y tope

Corte tipo momia para un mejor rendimiento de aislamiento gracias a su forma ceñida al cuerpo

verde :

: Corte tipo manta para mayor libertad de movimiento para una posición de sueño relajada

Se puede usar abierto como manta

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.