Mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con este revolucionario electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero

Llega el fin de las rebajas y en Lidl quieren liquidar sus almacenes. Por eso tienen en oferta un revolucionario electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero. Mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de una máquina de cubitos de hielo con una capacidad de 2,5 litros y una potencia de 220 watios que es ideal para todo tipo de reuniones.

Máquina de cubitos de hielo. / Lidl

Además, es fácil de usar mediante panel de control con interruptor de encendido y apagado, selección de tamaño y función de autolimpieza.

Un electrodoméstico con el que ahorrarás en hielos, ya que los tendrás disponibles solo cuando lo necesites.

Liquidación de almacén

Además, tienes que aprovechar que Lidl quiere liquidar su almacén ya que esta máquina de hielo tiene un precio de 159,99 euros, pero ahora tiene una rebaja del 70 por ciento, con lo que se queda en 47,99 euros.