Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con este revolucionario electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero

Un artículo que actualmente está en liquidación

Mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con este revolucionario electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero

Mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con este revolucionario electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero / Lidl

Benito Domínguez

Llega el fin de las rebajas y en Lidl quieren liquidar sus almacenes. Por eso tienen en oferta un revolucionario electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero. Mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de una máquina de cubitos de hielo con una capacidad de 2,5 litros y una potencia de 220 watios que es ideal para todo tipo de reuniones.

Máquina de cubitos de hielo.

Máquina de cubitos de hielo. / Lidl

Además, es fácil de usar mediante panel de control con interruptor de encendido y apagado, selección de tamaño y función de autolimpieza.

Un electrodoméstico con el que ahorrarás en hielos, ya que los tendrás disponibles solo cuando lo necesites.

Noticias relacionadas y más

Liquidación de almacén

Además, tienes que aprovechar que Lidl quiere liquidar su almacén ya que esta máquina de hielo tiene un precio de 159,99 euros, pero ahora tiene una rebaja del 70 por ciento, con lo que se queda en 47,99 euros.

TEMAS

  1. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  2. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  3. Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
  4. El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
  5. Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
  6. Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
  7. El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
  8. La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí

Candás se prepara para un carnaval de cine: este es el programa para no perderse detalle (tampoco de las verbenas con conocidas orquesta)

Candás se prepara para un carnaval de cine: este es el programa para no perderse detalle (tampoco de las verbenas con conocidas orquesta)

IU de Noreña denuncia el impago de las subvenciones municipales al Ampa del instituto de la villa condal

IU de Noreña denuncia el impago de las subvenciones municipales al Ampa del instituto de la villa condal

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no respetar la distancia de seguridad al adelantar a un ciclista: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no respetar la distancia de seguridad al adelantar a un ciclista: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

La Audiencia Nacional inadmite la querella contra Zapatero porque "no se ha aportado hecho alguno" que le relacione con el tráfico de drogas

La Audiencia Nacional inadmite la querella contra Zapatero porque "no se ha aportado hecho alguno" que le relacione con el tráfico de drogas

El Seminario Metropolitano de Oviedo inaugura un jardín y un monumento dedicados a la Virgen María

El Seminario Metropolitano de Oviedo inaugura un jardín y un monumento dedicados a la Virgen María

El Narcea suma otra victoria y ya piensa en volver a disputar el play-off de ascenso

El Narcea suma otra victoria y ya piensa en volver a disputar el play-off de ascenso

Este miércoles se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la manta más barata del mercado: tamaño XL por solo 12,99 euros

Este miércoles se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la manta más barata del mercado: tamaño XL por solo 12,99 euros

Cogersa busca nuevas familias para hacer compost en casa: así puedes apuntarte y 68 concejos se suman a la campaña

Cogersa busca nuevas familias para hacer compost en casa: así puedes apuntarte y 68 concejos se suman a la campaña
Tracking Pixel Contents