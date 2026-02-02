Mañana habrá colas en Lidl para hacerse con el comedero de perros más barato del mercado: disponible en dos colores por solo 2,99 euros
Una forma de evitar que se atragante con la comida
Nuestro perro es uno más de la familia y siempre queremos lo mejor para él, por eso tienes que hacerte con el comedero de perros más barato del mercado que venden en Lidl. Está disponible en dos colores y por solo 2,99 euros. Mañana habrá colas en Lidl para hacerse con él.
Se trata del comedero dogit de 600 mililítros que cuenta con un diseño con relieve que evita que la comida se trague apresuradamente y no se atragante con la comida.
Pero no solo eso, y es que con un comedero normal, el animal puede tener una ingestión excesiva de aire que le puede causar desde naúseas a malestar estomacal, entre otras dolencias.
Además, es adecuado tanto para el agua como para la comida.
Este comedero que venden en Lidl está disponible en colores blanco y negro, además es fácil de limpiar ya que puedes meterlo directamente en el lavavajillas.
Liquidación de stocks
El precio del comedero de Lidl es de 9,99 euros, pero ahora estamos en rebajas y liquidación de stocks, con lo que tiene un descuento del 70 por ciento, con lo que se queda en solo 2,99 euros.
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí