Mañana habrá colas en Lidl para hacerse con el comedero de perros más barato del mercado: disponible en dos colores por solo 2,99 euros

Nuestro perro es uno más de la familia y siempre queremos lo mejor para él, por eso tienes que hacerte con el comedero de perros más barato del mercado que venden en Lidl. Está disponible en dos colores y por solo 2,99 euros. Mañana habrá colas en Lidl para hacerse con él.

Se trata del comedero dogit de 600 mililítros que cuenta con un diseño con relieve que evita que la comida se trague apresuradamente y no se atragante con la comida.

Comedero- / Lidl

Pero no solo eso, y es que con un comedero normal, el animal puede tener una ingestión excesiva de aire que le puede causar desde naúseas a malestar estomacal, entre otras dolencias.

Además, es adecuado tanto para el agua como para la comida.

Este comedero que venden en Lidl está disponible en colores blanco y negro, además es fácil de limpiar ya que puedes meterlo directamente en el lavavajillas.

Liquidación de stocks

El precio del comedero de Lidl es de 9,99 euros, pero ahora estamos en rebajas y liquidación de stocks, con lo que tiene un descuento del 70 por ciento, con lo que se queda en solo 2,99 euros.