Este miércoles se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la manta más barata del mercado: tamaño XL por solo 12,99 euros
Ya no pasarás más frío con esta manta con diseño en 3D
Estamos en invierno y el frío se nota en nuestros hogares. Por eso no hay nada mejor que contar con una calentita manta con la que abrigarnos en el sofá mientras vemos una película. Pues en Aldi venden este miércoles la manta más barata del mercado, además en tamaño XL y diseño en 3D, y sólo te costará 12,99 euros. Se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con una de ellas.
Se trata de una manta polar en un elegante color gris y de amplias medidas, de 150 por 200 centímetros. Con este tamaño, no necesitarás nada más que buena compañía y un café o un chocolate bien calentito para disfrutar del cine en casa.
El problema con este tipo de mantas es que no suelen ser nada baratas, y menos cuando tienen una calidad como la que puedes encontrar en Aldi. Pero no te preocupes porque, por tiempo limitado, en Aldi vas a tener esta manta a un precio sin competencia, ya qye te costará únicamente 12,99 euros.
Escándalo
Con este precio de escándalo, seguro que no querrás comprar solo una.
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí