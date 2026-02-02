Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este miércoles se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la manta más barata del mercado: tamaño XL por solo 12,99 euros

Este miércoles se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la manta más barata del mercado: tamaño XL por solo 12,99 euros / Aldi

Benito Domínguez

Estamos en invierno y el frío se nota en nuestros hogares. Por eso no hay nada mejor que contar con una calentita manta con la que abrigarnos en el sofá mientras vemos una película. Pues en Aldi venden este miércoles la manta más barata del mercado, además en tamaño XL y diseño en 3D, y sólo te costará 12,99 euros. Se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con una de ellas.

Se trata de una manta polar en un elegante color gris y de amplias medidas, de 150 por 200 centímetros. Con este tamaño, no necesitarás nada más que buena compañía y un café o un chocolate bien calentito para disfrutar del cine en casa.

Manta polar. / Aldi

El problema con este tipo de mantas es que no suelen ser nada baratas, y menos cuando tienen una calidad como la que puedes encontrar en Aldi. Pero no te preocupes porque, por tiempo limitado, en Aldi vas a tener esta manta a un precio sin competencia, ya qye te costará únicamente 12,99 euros.

Escándalo

Con este precio de escándalo, seguro que no querrás comprar solo una.

