Si estás pensando en viajar en avión podrían cobrarte por reclinar el asiento: esta es la compañía low cost que ya ha puesto precio a esta práctica
Al cobro por elegir asiento o la obligatoriedad de que la mochila de cabina no supere ciertas dimensiones, se suma la posibilidad de tener que pagar si se quiere reclinar el asiento
F. L.
Viajar puede ser un placer, una oportunidad perfecta para desconectar, relajarte, divertirte y conocer nuevos lugares. Sin embargo, escaparse suele conllevar un desembolso importante de dinero, siendo tanto el desplazamiento como la estancia o alojamiento de los mayores gastos a realizar cuando decidimos poner tierra de por medio.
Y cuando se trata de medios de transporte, el avión suele ser de los que tienen el precio más elevado. Aunque desde hace años proliferan las compañías u operadores de vuelo low cost, lo cierto es que hay que estar siempre al quite y ser de los primeros en conseguir ese preciado billete tirado de precio.
Pero hacernos con un billete barato de poco sirve si empezamos a sumar los pluses por facturación, elección de asiento o incluso ahora, la pisibilidad de reclinar el asiento. Sí, sí, así como lo lees. Y es que ya existen aerolíneas en las que ocupar un asiento reclinable tiene un precio.
Se trata de la aerolínea canadiense WestJet, que ha implementado una nueva tarifa en la que los pasajeros que deseen reclinar su asiento deberán pagar un suplemento adicional.
Compañías low cost
Las principales compañías de vuelo low cost que operan en España y Europa, conocidas por sus tarifas económicas, incluyen a Ryanair, Vueling, easyJet, Wizz Air y Volotea. Otras opciones destacadas son Norwegian, Iberia Express, Eurowings y Transavia. Estas aerolíneas ofrecen rutas competitivas, siendo Vueling y Ryanair líderes en búsquedas en España.
