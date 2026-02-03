Action arrasa con el quitahielos de coche más barato del mercado: adiós a quedarse parado o atascado

Suena el despertador, el coche está cubierto de escarcha. Ya está pensando en el retraso, el frío, los dedos entumecidos. Buenas noticias: en Action hay una solución sencilla y muy asequible, sin necesidad de bricolaje ni productos agresivos. La escarcha aparece cuando la humedad se condensa sobre una superficie fría. Por la noche, el parabrisas pierde calor por radiación. Así, la temperatura del cristal desciende por debajo de cero y atrapa finos cristales.

Por la mañana, es mejor actuar con método, sin movimientos bruscos. En primer lugar, abra el coche y ponga la ventilación en modo desempañado. Además, dirija un chorro de aire tibio hacia el parabrisas, no aire caliente. Una rasqueta específica elimina rápidamente el hielo acumulado. Su coste es inferior al de un spray químico.

En Action, hay varios modelos de herramientas eficaces a 1,39 euros, es decir, menos de 2 euros. Coloca el rascador al alcance de la mano, al pie del asiento del conductor. De este modo, ganarás unos segundos preciosos al abrir la puerta.

No utilices sal de cocina ni vinagre concentrado. Estas soluciones dañan las juntas y los limpiaparabrisas. Por lo tanto, reducen la vida útil de las piezas. No dejes que el rascador metálico toque el cristal. Un borde demasiado duro crea microarañazos irreversibles. Por lo tanto, utiliza una cuchilla de plástico diseñada para automóviles. No dejes el motor en marcha durante mucho tiempo con el vehículo parado. Esto consume combustible innecesariamente y no siempre acelera el desempañado. Por el contrario, un desempañado específico y un raspado enérgico dan resultados fiables.

Y, ojo, una funda para el parabrisas reduce la formación de escarcha. Colócala sobre el cristal limpio y seco la noche anterior. Además, levanta los limpiaparabrisas para que no se peguen al cristal. Limita la humedad en el habitáculo, fuente de vaho persistente. Seca las alfombrillas y ventile unos minutos al final del trayecto. Además, guarda en el coche una bolsita absorbente de humedad reutilizable.

Una buena herramienta marca la diferencia por unos pocoas euros. Su módico precio permite tener una en casa y otra en el trabajo. Así, ya no te quedarás bloqueado en el momento más crítico, ni siquiera cuando tengas prisa.

El rascador con guante Action es un utensilio para descongelar el parabrisas, disponible en negro, gris, azul o rosa, por 1,39 euros. Enjuaga el accesorio con agua tibia después de usarlo y sécalo . El plástico limpio se desliza mejor y dura más tiempo. Ahora podrás salir con el parabrisas limpio y las manos calientes, gracias a Action.