Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la camiseta de deporte más barata del mercado: disponible en tres modelos por 2,49 euros

Comenzamos febrero con muchas energías y hay que gastarlas haciendo deporte. Pues para que no nos falte de nada, en Lidl tienen la camiseta de deporte más barata del mercado, disponible en tres modelos por 2,49 euros. Habrá colas kilométricas para hacerse con ellas.

Se trata de una camiseta técnica para mujer que se puede adquirir en colores azul, rosa y negro, con cuello redondo y transpirable.

Camiseta. / Lidl

Además, están fabricadas con material reciclado y son de secado rápido.

Otra cosa muy interesante, sobre todo si entrenamos en exteriores, es que estas camisetas cuentan con elementos decorativos reflectantes. Además, ofrecen un ajuste y forma óptimos gracias a la lycra.

Baratas

Aunque sin duda lo más destacado de todo es su precio. Estas camisetas ya son baratas de por sí, ya que tenían un precio de 2,99 euros, pero en Lidl tienen por las rebajas un descuento del 16 por ciento, con lo que bajan todavía más y se quedan en los 2,49 euros.