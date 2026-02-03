Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la minipistola de masaje, ideal para deportistas: menos de 20 euros y clon de una primera marca

Aficionados al deporte, estáis de suerte porque Lidl acaba de revolucionar el mercado con su nueva minipistola de masaje. Muchos son los que han empezado el nuevo año con un propósito tan bueno como dedicar tiempo al deporte.

Apuntarse al gym es uno de esos propósitos que todos quieren alcanzar pero que mantener en el tiempo suele ser tarea complicada. La constancia y la fuerza de voluntad son dos virtudes imrescindibles para forjar un hábito que, entre otras cosas, puede ayudar a no solo a tu salud física, también a tu salud mental.

Sin embargo, las lesiones son unos de los principales inconvenientes a la hora de entrenar de forma regular y para ello, nada mejor que tratar los músculos ya sea con calor, frío o masajes. Uno de los últimos imprescindibles para deportistas son las pistolas de masaje. Dispositivos que pueden aliviar las incómodas agujetas y relajar zonas cargadas tras el entrenamiento.

Pero muchas veces, estos accesorios pueden irse a precios algo elevados, con lo que cada vez hay más marcas que ofrecen alternativas low cost. El último ha sido Lidl, que ha puesto en venta en la web una minipistola de masahe por solo 19, 99 euros. Menos de 20 euros por un dispositivo que cuenta con 5 velocidades, 4 cabezales y motor silencioso.

Así que si no quieres quedarte sin ella, corre a la web de Lidl y hazte con ella ya que desde la tienda online del supermercado alemán advierten que quedan pocas unidades.

Mini pistola de masaje

Características