Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de iluminación inteligente que modernizará tu casa: disponible por menos de 18 euros

Podrás controlar las luces con el móvil o la voz

Benito Domínguez

Si alguna vez habías soñado con encender las luces de tu casa usando solo tu voz, pues deja de soñar porque en Lidl tienen el set de iluminación inteligente con el que modernizarás tu casa. Y lo mejor, te costará menos de 18 euros.

Se trata del set de iluminación para red smart home de Lidl con el que podrás controlar el brillo y el tono de la luz blanca de forma cómoda mediante una aplicación en el móvul o con comandos de voz.

Este set es ampliable y compatible con otros productos de LidlHome, además, el estándar inalámbrico Zigbee 3.0 permite integrar este artículo en otros sistemas compatibles con Zigbee 3.0 de otros fabricantes y marcas.

Asimismo, ofrece una transferencia de datos segura con encriptación y cuenta con mando a distancia para encender y apagar, regulación continua de la intensidad y selección de la temperatura del color.

Y por si fuera poco, es compatible con el asistente de Google.

Tres bombillas

Este set de iluminación, que cuenta con tres bombillas conectadas, tiene un precio de 59,99 euros, pero ahora en Lidl te lo venden con un descuento del 70 por ciento, con lo que se queda en 17,99 euros.

