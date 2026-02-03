Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este viernes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los artículos especiales de San Valentín: tienes productos desde 0,79 euros

Una selección variada de artículos donde los dulces son los principales protagonistas

Benito Domínguez

El 14 de febrero se celebra San Valentín, el día de los enamorados, y en Lidl pondrán a la venta este viernes una selección de artículos especiales de San Valentín desde 0,79 euros y donde los dulces son los principales protagonistas. Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con alguno de esto productos.

Así, podremos adquirir pastelitos de coco, pasta con forma de corazón o prestzels. También hay cupcakes, frutas recubiertas de chocolate y hasta una rosa de chocolate que, sin duda, es un gran regalo.

Tampoco faltan las trufas de cacao y un buen vino espumoso rosado para coronar una romántica cena. Y de postre, una tarta de corazón.

En la selección de productos hay corazones de golosinas, helados con forma de rosas y muchas cajas de bombones de los más especiales como Ferrero Rocher, Raffaello o Mon Chéri.

Desde el viernes

Toda esta selección de productos está disponible desde este viernes y hasta el día 8 en Lidl, así que aprovecha porque vuelan.

TEMAS

