Este viernes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los artículos especiales de San Valentín: tienes productos desde 0,79 euros
Una selección variada de artículos donde los dulces son los principales protagonistas
El 14 de febrero se celebra San Valentín, el día de los enamorados, y en Lidl pondrán a la venta este viernes una selección de artículos especiales de San Valentín desde 0,79 euros y donde los dulces son los principales protagonistas. Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con alguno de esto productos.
Así, podremos adquirir pastelitos de coco, pasta con forma de corazón o prestzels. También hay cupcakes, frutas recubiertas de chocolate y hasta una rosa de chocolate que, sin duda, es un gran regalo.
Tampoco faltan las trufas de cacao y un buen vino espumoso rosado para coronar una romántica cena. Y de postre, una tarta de corazón.
En la selección de productos hay corazones de golosinas, helados con forma de rosas y muchas cajas de bombones de los más especiales como Ferrero Rocher, Raffaello o Mon Chéri.
Desde el viernes
Toda esta selección de productos está disponible desde este viernes y hasta el día 8 en Lidl, así que aprovecha porque vuelan.
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
- Ya es oficial, este es el día en el que Pasapalabra entregará el mayor bote de su historia: Rosa y Manu compiten por el millonario premio
- La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea