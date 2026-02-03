Este viernes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los artículos especiales de San Valentín: tienes productos desde 0,79 euros

El 14 de febrero se celebra San Valentín, el día de los enamorados, y en Lidl pondrán a la venta este viernes una selección de artículos especiales de San Valentín desde 0,79 euros y donde los dulces son los principales protagonistas. Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con alguno de esto productos.

Así, podremos adquirir pastelitos de coco, pasta con forma de corazón o prestzels. También hay cupcakes, frutas recubiertas de chocolate y hasta una rosa de chocolate que, sin duda, es un gran regalo.

Productos de San Valentín. / Lidl

Tampoco faltan las trufas de cacao y un buen vino espumoso rosado para coronar una romántica cena. Y de postre, una tarta de corazón.

Productos de San Valentín. / Lidl

En la selección de productos hay corazones de golosinas, helados con forma de rosas y muchas cajas de bombones de los más especiales como Ferrero Rocher, Raffaello o Mon Chéri.

Productos de San Valentín. / Lidl

Desde el viernes

Toda esta selección de productos está disponible desde este viernes y hasta el día 8 en Lidl, así que aprovecha porque vuelan.