Inmortalizar recuerdos y guardarlos para siempre. Gracias a las cámaras incluidas en nuestros móviles podemos hacer que los momentos más especiales duren para siempre, o la menos, una parte de ellos, a modo de instantánea.

Cumpleaños, despedidas, nacimientos, viajes, un atardecer... muchos son los momentos que quedan registrados en las cámaras de los móviles o en las cada vez más de moda cámaras analógicas. Aunque si hay una marca que evoca nostalgia, esencia Tumblr y los tan recurrrentes aesthetics esas son las cámaras Polaroid.

Esas cámaras instantáneas que permiten imprimir tus fotos en cuestión de minutos, han ido evolucionando con los años hasta llegar a presentarse en colores pastel, incluir distintos objetivos y la posibilidad de conectarse a una red Wifi y desdecargar allí todas tus fotos.

Ahora, Action ha sacado una versión para los más pequeños por solo 17,95 euros. Un 10% de descuento, ya que antes estaba a la venta en su web por 19,95 euros.

Disponible en dos colores, esta cámara se encuentra entre las promociones de la semana, pero date prisa, porque la oferta está disponible hasta el 10 de febrero.

Colas kilométricas en Action para conseguir una cámara estilo Polaroid por menos de 20 euros: imprime tus fotos y consérvalas para siempre / Action

Conserva tus recuerdos

Imprime tus fotografías directamente sin tinta

Enriquecido con extras creativos como pegatinas, marcadores de colores, marcos de fotos e imanes

Incluye 5 recambios de carretes de impresión para una diversión duradera

Captura tus momentos más divertidos e imprímelos enseguida con este set de cámara con impresora fotográfica. Decora tus fotografías con pegatinas y dales color con los marcadores incluidos. Ideal para fiestas, vacaciones o simplemente para ser creativo. Los rodillos de impresión adicionales te permiten seguir imprimiendo y diseñando.