Colas kilométricas en Decathlon desde mañana para conseguir el Garmin más barato del mercado: promete agotarse en horas

F. L.

Cada vez son más las personas que optan por monitorizar su actividad física tirando de dispositivos tan recurrentes ya como los smartwatch o relojes inteligentes. Fáciles de transportar contigo a todos lados, con baterías que duran días y en ocasiones, con modelos sumergibles, estos accesorios pueden llegar a encontrarse por precios tan elevados como los famosos Garmin o más accesibles, como los que se venden en plataformas como Temu o Aliexpress.

A la imagen y semejanza de los Apple Watch, estos relojes miden desde tu presión arterial, hasta tu cantidad de origen en sangre o el tiempo que necesitas para recuperarte tras un esfuerzo físico intenso. Sin embargo, cuando hablamos de este tipo de dispositivos, son los Garmin los más famosos del mercado.

Con precios que pueden llegar a los 1.000 euros, estos relojes son no solo los más conocidos, también de los más caros. Lo que pocos saben es que también están disponibles para los más pequeños, con precios bastante más asequibles.

Por ello, Decathlon te da la oportunidad de que tus hijos puedan tener este tipo de accesorios por solo 122,99 euros. Una rebaja de 27 euros, ya que antes se vendía por 149,99 euros.

Garmin Vívofit Jr. 3 Negro Cosmic, todo ventajas

Se trata del Garmin Vívofit Jr. 3 Negro Cosmic. Este monitor de ejercicio es duradero y apto para actividades de natación, una combinación perfecta para que tu hijo pueda vivir aventuras por todo el mundo y además no hace falta que te lleves el cargador.

Colas kilométricas en Decathlon desde mañana para conseguir el Garmin más barato del mercado: promete agotarse en horas

Colas kilométricas en Decathlon desde mañana para conseguir el Garmin más barato del mercado: promete agotarse en horas / Decathlon

Tal y como se puede leer en la descripción que se encuentra en la web de Decathlon, este modelo de Garmin no es solo un monitor de ejercicio para niños, es una experiencia interactiva en la que la actividad de los pequeños desbloquea aventuras educativas y de exploración en la aplicación. Disponible en varios colores, este reloj está diseñado para jugar todo el día y es apto para actividades como natación. Además, su pantalla LED permite que tus hijos expriman la experiencia de uso al máximo con cuestionarios y juegos o actividades cronometradas.

