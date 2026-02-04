Colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora eléctrica que te facilitará cualquier receta: pica hielo, emulsiona nata y vale menos 7 euros
El mejor aliado para echarte una mano en la cocina
Si hay algo más que recurrente en el mundo de la cocina es picar. Picar cebolla, pimientos, zanahorias, frutos secos... son muchos los ingredientes que sucumben a la velocidad de las cuchillas para poder hacer desde un sofrito a una salsa.
Así que si eres de los que está en busca de este pequeño electrodoméstico ahora puedes conseguirlo a un precio imbatible gracias a Lidl. Por solo 6,99 euros, la cadena de supermercados alemana pone a la venta en su tienda online una picadora eléctrica de 260w.
Un accesorio más que práctico, ya que en solo unos segundos tendrás picadas hierbas aroma´ticas, verduras o incluso hielo. Esta opción además, incluye un disco para montar nata.
Sin emabrgo, si quieres hacerte ya con ella tendrás que esperar a que repongan ya que por el momento no hay unidades disponibles. Pero no te preocupes porque puedes activar una notificación para que te avisen cuando vuelva a haber picadoras a la venta mediante correo electrónico.
Picadora eléctrica 260 W
Características
- Para verduras, hierbas, cebollas, frutos secos, etc.
- 2 niveles de velocidad
- Incluye disco emulsionador para montar nata
- Adecuado para picar hielo (Ice Crush)
- 2 cuchillas
- Fácil manejo con una sola mano
- Inserto de cuchilla extraíble de acero inoxidable para una fácil limpieza
- Base antideslizante extraíble – también utilizable como tapa
Supermercados de origen alemán
Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
- Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
- La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
- Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
- La nueva milla de oro de Oviedo mira al Aramo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano que te facilitará la vida en la cocina: mezcla y tritura por menos de 7 euros
- Un pequeño Japón en el Cantábrico: el restaurante asturiano que recomienda la guía Michelin con unos nigiris de sobresaliente