Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora eléctrica que te facilitará cualquier receta: pica hielo, emulsiona nata y vale menos 7 euros

El mejor aliado para echarte una mano en la cocina

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora eléctrica que te facilitará cualquier receta: pica hielo, emulsiona nata y vale menos 7 euros

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora eléctrica que te facilitará cualquier receta: pica hielo, emulsiona nata y vale menos 7 euros

Si hay algo más que recurrente en el mundo de la cocina es picar. Picar cebolla, pimientos, zanahorias, frutos secos... son muchos los ingredientes que sucumben a la velocidad de las cuchillas para poder hacer desde un sofrito a una salsa.

Así que si eres de los que está en busca de este pequeño electrodoméstico ahora puedes conseguirlo a un precio imbatible gracias a Lidl. Por solo 6,99 euros, la cadena de supermercados alemana pone a la venta en su tienda online una picadora eléctrica de 260w.

Un accesorio más que práctico, ya que en solo unos segundos tendrás picadas hierbas aroma´ticas, verduras o incluso hielo. Esta opción además, incluye un disco para montar nata.

Sin emabrgo, si quieres hacerte ya con ella tendrás que esperar a que repongan ya que por el momento no hay unidades disponibles. Pero no te preocupes porque puedes activar una notificación para que te avisen cuando vuelva a haber picadoras a la venta mediante correo electrónico.

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora eléctrica que te facilitará cualquier receta: pica hielo, emulsiona nata y vale menos 7 euros

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora eléctrica que te facilitará cualquier receta: pica hielo, emulsiona nata y vale menos 7 euros / Lidl

Picadora eléctrica 260 W

Características

  • Para verduras, hierbas, cebollas, frutos secos, etc.
  • 2 niveles de velocidad
  • Incluye disco emulsionador para montar nata
  • Adecuado para picar hielo (Ice Crush)
  • 2 cuchillas
  • Fácil manejo con una sola mano
  • Inserto de cuchilla extraíble de acero inoxidable para una fácil limpieza
  • Base antideslizante extraíble – también utilizable como tapa

Noticias relacionadas y más

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
  3. Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
  4. La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
  5. Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
  6. La nueva milla de oro de Oviedo mira al Aramo
  7. Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano que te facilitará la vida en la cocina: mezcla y tritura por menos de 7 euros
  8. Un pequeño Japón en el Cantábrico: el restaurante asturiano que recomienda la guía Michelin con unos nigiris de sobresaliente

Mañana habrá colas kilométricas en Decathlon para hacerse con el aspirador de piscina más barato del mercado: disponible por 69,95 euros

Mañana habrá colas kilométricas en Decathlon para hacerse con el aspirador de piscina más barato del mercado: disponible por 69,95 euros

VÍDEO: El estado de las alcantarillas de Sama preocupa a los vecinos

VÍDEO: El estado de las alcantarillas de Sama preocupa a los vecinos

El King’s Trough o “Gran Cañón” del Atlántico: cómo se formó una cicatriz gigante bajo el mar

El King’s Trough o “Gran Cañón” del Atlántico: cómo se formó una cicatriz gigante bajo el mar

Queipo pide a Barbón que no negocie el modelo de financiación de Sánchez, y él lo rechaza: "Vamos a ser duros y exigentes, negociaremos hasta la extenuación"

VÍDEO: Actuación del coro del colegio de La Canal de Luanco

Más de 200.000 personas viven en Asturias en situación de exclusión social: los extranjeros, los niños y las familias monomarentales, los peor parados

Más de 200.000 personas viven en Asturias en situación de exclusión social: los extranjeros, los niños y las familias monomarentales, los peor parados

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora eléctrica que te facilitará cualquier receta: pica hielo, emulsiona nata y vale menos 7 euros

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora eléctrica que te facilitará cualquier receta: pica hielo, emulsiona nata y vale menos 7 euros

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
Tracking Pixel Contents