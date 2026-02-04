Colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora eléctrica que te facilitará cualquier receta: pica hielo, emulsiona nata y vale menos 7 euros

Si hay algo más que recurrente en el mundo de la cocina es picar. Picar cebolla, pimientos, zanahorias, frutos secos... son muchos los ingredientes que sucumben a la velocidad de las cuchillas para poder hacer desde un sofrito a una salsa.

Así que si eres de los que está en busca de este pequeño electrodoméstico ahora puedes conseguirlo a un precio imbatible gracias a Lidl. Por solo 6,99 euros, la cadena de supermercados alemana pone a la venta en su tienda online una picadora eléctrica de 260w.

Un accesorio más que práctico, ya que en solo unos segundos tendrás picadas hierbas aroma´ticas, verduras o incluso hielo. Esta opción además, incluye un disco para montar nata.

Sin emabrgo, si quieres hacerte ya con ella tendrás que esperar a que repongan ya que por el momento no hay unidades disponibles. Pero no te preocupes porque puedes activar una notificación para que te avisen cuando vuelva a haber picadoras a la venta mediante correo electrónico.

Picadora eléctrica 260 W

Características

Para verduras, hierbas, cebollas, frutos secos, etc.

2 niveles de velocidad

Incluye disco emulsionador para montar nata

Adecuado para picar hielo (Ice Crush)

2 cuchillas

Fácil manejo con una sola mano

Inserto de cuchilla extraíble de acero inoxidable para una fácil limpieza

Base antideslizante extraíble – también utilizable como tapa

Supermercados de origen alemán

