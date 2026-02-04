Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina desmontable que puede ser tuya por menos de 8 euros: fácil de guardar y apta para toda la familia

Prepárate para hacerte con el imprescindible del verano

F. L.

En pleno febrero, puede que cueste pensar aún en la temporada estival. La playa y la piscina aún nos quedan algo lejos porque las bajas temperaturas y las lluvias no invitan a tirar de bikini, bañador o gafas de sol. Sin embargo, si eres previsor y quieres tener antes que nadie el que promete ser un imprescindible para plantar cara a las altas temperaturas, tu próximo destino es Lidl.

La cadena de supermercados de origen alemán ha lanzado en su página web lo que promete ser el aliado de toda la familia para darse un baño. Y es que ¿quién no ha soñado con tener una piscina para llevar mejor el verano? Pues Lidl te lo pone muy fácil con su piscina Bestway.

Se trata de una piscina inflable infantil con 3 anillos de aire de igual tamaño. Un utensilio con el que podrás hacer frente a las elevadas temperaturas, al tiempo que pasas un buen rato en familia. Pero lo mejor es sin duda su precio, ya que puedes adquirirla a través de la tienda online de Lidl por solo 7,99 euros. Un 27% de descuento, ya que antes estaba a la venta por 10,95 euros.

Bestway Safari Pals Kiddie Pool

Características

  • Tamaño inflado: Ø 122 x 25 cm
  • Tamaño desinflado: Ø 112 cm
  • De PVC resistente
  • A partir de 2 años
  • Capacidad de agua: 140 litros
  • Equipamiento:
  • 3 aros de aire del mismo tamaño
  • Válvulas de seguridad
  • Incluye parches de reparación

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.

