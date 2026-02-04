Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colas kilométricas en Zara Home después del inesperado anuncio de la marca: Inditex tira la casa por la ventana con artículos para el hogar por menos de 4 euros

La línea para hogar del gigante gallego da un golpe sobre la mesa con artículos rebajados a precios imbatibles

Candela Rodríguez

F. L.

Zara Home siempre levanta pasiones. La línea de hogar del gigante textil gallego se caracteriza siempre por sus colecciones de los más aesthetic e instagrameables pero también por sus precios elevados, que en ocasiones llegan a los cientos de euros.

Es por eso que muchos fans de la marca aprovechan la temporada de rebajas para intentar hacerse con algún accesorio para la cocina, baño o salón a un precio más asequible. Esa manta cálida y gustosa que llevaba meses en tu wishlist, ese taburete que sabes que quedará perfecto en tu cocina o esa lamparita para tu habitación que ahora puede ser tuya a mitad de precio.

Con la season sale es el momento perfecto para sacar la cartera e intentar hacernos con esos básicos que darán un toque único y personal a tu casa. Aunque sin duda son los menos ansiosos, los que han sido capaces de esperar casi hasta el remate final de rebajas, los que pueden conseguir los mejores descuentos.

Y es que en los últimos días, Zara Home ha subido a su web productos por algo más de 3 euros. Se trata de jarrones, cestas o portavelas y bandejas de cerámica que ahora se encuentran a precios casi inverosímiles.

Cestas trenzadas, la clave de cualquier estancia

Disponible en 3 tamaños, estas cestas hechas de pradera marina, pueden quedar bien en casi cualquier estancia de tu casa y son útiles para guardar aquellos objetos que nunca sabes dónde dejar como las llaves, las gafas de sol o la cartera.

Colas kilométricas en Zara Home después del inesperado anuncio de la marca: Inditex tira la casa por la ventana con artículos para el hogar por menos de 4 euros / Zara Home

En este caso pueden ser tuyas desde 3,99 euros.

Un toque de sofisticación

Un jarrón para dar a tu hogar el toque de sofisticación que necesita pero a un precio más que asequible. Por solo 3,99 euros, Zara Home vende en su página web este accesorio fabricado en la India y en tono ocre. Esas flores secas o frescas, ya que admite agua, quedarán perfectas en él.

Colas kilométricas en Zara Home después del inesperado anuncio de la marca: Inditex tira la casa por la ventana con artículos para el hogar por menos de 4 euros / Zara Home

Un hogar a tu medida

Zara Home es una cadena del grupo Inditex especializada en moda y decoración para hogares con más de 408 tiendas en 44 países. Alrededor del 70% de sus productos son textiles, completando la oferta con objetos de decoración y menaje. Presenta diversas líneas sobre decoración: contemporánea, clásica, étnica y línea blanca. Zara Home presenta dos colecciones por temporada y actualiza sus gamas de producto dos veces a la semana. La marca combina estilos contemporáneos con otras piezas más clásicas. Además, cuenta con una línea propia de prendas de ropa y otra de productos cosméticos para el baño.

Zara Home fue la cadena de Inditex que más creció en 2016, con un crecimiento del 16,2%, cerrando el año con una facturación de 775 millones de euros. Además, Zara Home se convirtió en la segunda cadena que más incrementó su red comercial, siguiendo a Zara, sumando 552 establecimientos a lo largo del mundo.

