Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros

Sin duda el mejor electrodoméstico para hacerte un té o una infusión

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

El hervidor de agua es uno de esos electrodomésticos que, aunque no los creamos, son muy útiles en la cocina. Por eso no te puedes perder el que venden en Lidl que es el más potente del mercado y está disponible en cuatro modelos diferentes por solo 22, 99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de un hervidor de agua de 3.100 varios de potencia con fondo de cápsula de acero inoxidable de alta calidad y apagado automático de seguridad.

Hervidor de agua.

Hervidor de agua. / Lidl

Tiene una capacidad de 1,7 litros y es, sin duda, el mejor electrodoméstico para hacerte un té o una infusión.

Además, tiene indicador de nivel de agua y filtro antical extraíble.

Precio

Esta maravilla tiene un precio normal de 24,99 euros, pero en Lidl lo rebajan aún más y se queda en 22,99 euros.

