Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la cámara que imprime directamente las fotografías y que cuesta menos de 18 euros
Además viene con cinco recambios para que puedas usarla desde el primer día
Desde la llegada de los teléfonos móviles con cámara, las cámaras tradicionales fueron perdiendo terreno. Sin embargo, tenías el problema de revelar aquellas fotografías que más te gustaban. Pues en Action resuelven este problema con la cámara que imprime directamente las fotografías y que cuesta menos de 18 euros.
Una cámara instatánea e impresora a la vez que viene con cinco recambios para que puedas usarla desde el primer día. Además, viene con un kit de pegatinas, marcados de colores marcos de foto e imanes con lo que la experiencia será completa.
De este modo, podrás capturar tus momentos más divertidos e imprímelos enseguida.
Esta cámara que venden en Action es ideal para fiestas, vacaciones o simplemente para ser creativo. Además, los rodillos de impresión adicionales te permiten seguir imprimiendo y diseñando.
De este modo, convertirás cada fotografía en una obra de arte única y podrás compartir tus creaciones con tus amigos.
La cámara está disponible en colores verde y púrpura y permite las tarjetas de memoria SD, con lo que no perderás ninguna fotografía.
Esta cámara que venden en Action tiene un precio de 19,95 euros, pero está en la promoción semanal y tiene un 10 por ciento de descuento, con lo que se queda en 17,95 euros.
