Mañana habrá colas kilométricas en Decathlon para hacerse con el aspirador de piscina más barato del mercado: disponible por 69,95 euros
Podrás desincrustar y succionar la suciedad que se encuentra en el suelo, paredes y esquinas de tu piscina
Tener una piscina, por muy pequeña que sea, requiere su mantenimiento. Pensando en sus clientes, en Decathlon tienen el aspirador de piscina más barato del mercado, por tan solo 69,95 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Decathlong para hacerse con uno de ellos.
Se trata de un aspirador de piscina manual recargable de la marca Intex con el que podrás desincrustar y succionar la suciedad que se encuentra en el suelo, las paredes y las esquinas de tu piscina o spa.
Esta aspiradora es compatible con todos los spas y picinas elevadas de hasta 5,49 metros de diámetro. Funciona al sumergirse en el agua y se apaga cuando no está sumergida, además cuenta con un interruptor impermeable IPX8 y una batería recargable 4V 2ah Ni-NH, que ofrece una autonomía de 50 minutos tras una carga de 5 y 6 horas.
Incluye un mástil telescópico de aluminio ligero y ajustable hasta 2,39 metros, dos cabezales de limpieza intercambiables para adaptarse a diferentes áreas y dos filtros para partículas pequeñas y micropartículas.
Además, su depósito transparente de 0,8 litros es fácilmente extraíble para su limpieza. De este modo, se hace ideal para el cuidado diario de la piscina o el spa, asegurando un mantenimiento cómodo, rápido y eficiente.
Potente máquina
Pues esta potente máquina sólo cuesta en Declathlon 69,95 euros.
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
- Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
- La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
- Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
- La nueva milla de oro de Oviedo mira al Aramo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano que te facilitará la vida en la cocina: mezcla y tritura por menos de 7 euros
- Un pequeño Japón en el Cantábrico: el restaurante asturiano que recomienda la guía Michelin con unos nigiris de sobresaliente