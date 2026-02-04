Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana habrá colas kilométricas en Decathlon para hacerse con el aspirador de piscina más barato del mercado: disponible por 69,95 euros

Podrás desincrustar y succionar la suciedad que se encuentra en el suelo, paredes y esquinas de tu piscina

Mañana habrá colas kilométricas en Decathlon para hacerse con el aspirador de piscina más barato del mercado: disponible por 69,95 euros / Decathlon

Benito Domínguez

Tener una piscina, por muy pequeña que sea, requiere su mantenimiento. Pensando en sus clientes, en Decathlon tienen el aspirador de piscina más barato del mercado, por tan solo 69,95 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Decathlong para hacerse con uno de ellos.

Se trata de un aspirador de piscina manual recargable de la marca Intex con el que podrás desincrustar y succionar la suciedad que se encuentra en el suelo, las paredes y las esquinas de tu piscina o spa.

Aspirador de piscina.

Aspirador de piscina. / Decathlon

Esta aspiradora es compatible con todos los spas y picinas elevadas de hasta 5,49 metros de diámetro. Funciona al sumergirse en el agua y se apaga cuando no está sumergida, además cuenta con un interruptor impermeable IPX8 y una batería recargable 4V 2ah Ni-NH, que ofrece una autonomía de 50 minutos tras una carga de 5 y 6 horas.

Incluye un mástil telescópico de aluminio ligero y ajustable hasta 2,39 metros, dos cabezales de limpieza intercambiables para adaptarse a diferentes áreas y dos filtros para partículas pequeñas y micropartículas.

Además, su depósito transparente de 0,8 litros es fácilmente extraíble para su limpieza. De este modo, se hace ideal para el cuidado diario de la piscina o el spa, asegurando un mantenimiento cómodo, rápido y eficiente.

Potente máquina

Pues esta potente máquina sólo cuesta en Declathlon 69,95 euros.

