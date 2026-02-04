Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros

La aspiradora se ha convertido en uno de los electrodomésticos más útiles en casa, pero y si te dijera que en Lidl tienen la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado por menos de 50 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con una de ellas.

Una aspiradora de Parkside, la marca propia de Lidl, que te servirá tanto para la limpieza en casa como en el exterior, ya que puede limpiar tanto seco como húmedo con una potencia de 1.400 vatios. Y es que es tan versátil y tiene tanta potencia, que incluso podrás utilizarla como soplador o para aspirar agua.

Aspiradora. / Lidl

Tiene un tubo de succión telescópico para ajustar alturas de trabajo ergonómicas con una extensión máxima de 30 centímetros, y un sistema de acoplamiento integrado para tubo de succión y boquillas, además, incluye soporte para cable de red.

Asimismo, tiene un soporte adicional para tubo de succión en el aparato para un almacenamiento a mano, además puedes tener una cómoda limpieza del filtro mediante interruptor.

Esta aspiradora 2 en 1 tiene un contenedor de 25 litros de acero inoxidable con desagüe de agua sucia y cierres de clip fáciles de abrir, además de un asa de transporte plegable.

Además, es estable y fácil de maniobrar gracias a las cinco patas con ruedas giratorias de que dispone.

Potente máquina

Y esta potente máquina se vende en Lidl por solo 49,99 euros.