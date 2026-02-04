Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles en dos colores por 8,99 euros

Es tiempo de cambiar el armario, y en Lidl lo podemos hacer por muy poco dinero. Y es que tienen las zapatillas deportivas de mujer más baratas del mercado que están disponibles en dos colores por solo 8,99 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con una de ellas.

Se trata de unas zapatillas que producen una agradable sensación al llevarlas gracias a su interior textil. Además, tienen una cómoda almohadilla para la legüeta.

Zapatillas deportivas para mujer. / Lidl

Estas zapatillas que venden en Lidl tienen una suela ligera de TPR y puedes conseguirlas en colores blanco y negro.

Rebajas

¿Y cuánto crees que cuestan estas zapatillas? Pues su precio es de 12,99 euros, pero como estamos en rebajas, en Lidl le han puesto un descuento del 30 por ciento, con lo que se quedan en 8,99 euros.